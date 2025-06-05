Netanyahu sorguda hafızasını kaybetmiş! 1788 kez bu yanıtı verdi... ‘Hatırlamıyorum’

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İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını hızla devam ettirirken, Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine yargı süreci de devam ediyor. İşgalin devam ettiği ve ateşkes sürecinin yeniden çözümsüzlüğe girdiği bir dönemde Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında yargılanıyor. Önceki gün Netanyahu, Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde ilk kez çapraz sorguya alındı.

NAKARATI OLDU

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında 6 ay önce ilk kez mahkemenin karşısına çıkmasının ardından çapraz sorgusunun yapılmasını “bir şaka” olarak nitelendirdi. İsrail Başsavcısı Yehonatan Tadmor, Başbakan Netanyahu’nun eski üst düzey yardımcısı ve devlet tanığı Nir Hefetz’in Netanyahu’nun ‘olağanüstü’ bir hafızası olduğunu söylemesine rağmen davalının kaçak yanıtlar verdiğine dikkat çekti. Savcı Tadmor, polis sorgusunda Netanyahu’nun 1788 defa ‘Hatırlamıyorum’ dediğini ve sorgulama sürdükçe muhtemelen bu sayının artacağını kaydetti.

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KENDİNİ SAVUNDU

Başbakan Netanyahu ise “Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile” ifadelerini kullanarak kendini savundu. Netanyahu savcının ikazına yanıt olarak, hiç kimsenin geçmişteki olaylarla ilgili her ayrıntıyı tam olarak hatırlayamayacağını, özellikle de geçmişe doğru gittikçe hafızasının silikleştiğini savundu. İsrail basınına göre, Netanyahu’nun başbakanlık görevinden dolayı yoğun temposu ve savaş nedeniyle yargılama süreci yavaş ilerliyor. Bundan dolayı çapraz sorgunun tamamlanması 12 ay sürebilir.

NEYLE SUÇLANIYOR

Duruşmanın başında, davaya bakan üç yargıçlı heyete başkanlık eden Yargıç Rivka Friedman-Feldman, Netanyahu’ya sorularını yanıtlarken doğruyu söyleme yükümlülüğünü hatırlattı. İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen “Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve işinsanı James Packer’dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı” iddilarıyla ilgili sorularla başladı. İddianamede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun özellikle Arnon Milchan’a bazı yardımlarda bulunduğu yer aldı. Savcının, ‘zengin işinsanlarına yaptığınız iyilik karşılığında kıymetli hediyeler mi alıyorsunuz’ şeklindeki sorusuna Binyamin Netanyahu, “Ben işinsanlarına iyilik yapmam” yanıtını verdi.

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SAVCI DA YARGIÇ DA UYARDI

Savcı sorgunun devamında, Netanyahu’ya içinde yolsuzluk bağlantıları bulunan ve bizzat tanıdığı 10 iş insanının yer aldığı listeyi sordu. O dönemde hakkında konuyla ilgili İsrail gazetesinde yalan haberler yapıldığını öne süren Netanyahu, “Hatırlamıyorum. İddia edilen tüm bu saçmalıklar Haaretz gazetesindeki Gidi Weitz’in bir makalesi yüzünden başladı. Bu bir zulüm” dedi. The Times of Israel’in haberine göre, sorgu sırasında sık sık mola isteyen Netanyahu savcı tarafından da uyarıldı. Savcı Tadmor, molalar sırasında avukatlarına danışarak sorgu sürecini manipüle etmeye çalıştığı için Netanyahu’ya ciddiyet çağrısı yaptı.

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KAÇMAK İÇİN Mİ YAPIYORSUNUZ

Yargıç Friedman-Feldman, başbakanın açıklamalarının bir noktasında araya girerek, “‘Hatırlamıyorum’ dediğinizde bunu cevap vermekten kaçınmak için mi yaptınız?” diye sordu. Netanyahu ise “Hayır” diyerek yanıt verdi. Duruşma, Netanyahu’nun avukatlarının savcılığın sorularına defalarca itiraz etmesiyle noktalandı.

BİLGİ NOTU

İsrail Başbakanı Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.