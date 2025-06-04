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Netanyahu sorguda 1788 kez 'hatırlamıyorum' cevabını verdi

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#İsrail#Netanyahu#Yolsuzluk
Netanyahu sorguda 1788 kez hatırlamıyorum cevabını verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 09:38

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk kez çapraz sorguya alındığı hakkındaki yolsuzluk davasında 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında 6 ay önce ilk kez mahkemenin karşısına çıkmasının ardından salı günü yapılan ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi.

İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer'dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

Netanyahu sorguda 1788 kez hatırlamıyorum cevabını verdi

Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor'a tam 1788 kez hatırlamadığı yönünde cevap verdiğini belirten Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile." ifadelerini kullanarak soruları yanıtsız bırakmasını savundu.

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NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu sorguda 1788 kez hatırlamıyorum cevabını verdi

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

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#İsrail#Netanyahu#Yolsuzluk

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