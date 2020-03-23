Netanyahu: On binler ölebilir

Kanal 12 Televizyonu’na yaptığı açıklamada “Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor” diyen Netanyahu, Sağlık Bakanlığı’nın kısa süre içinde test kapasitesini günlük 20 bin kişiye çıkarmaya hazırlandığını belirtti. Başbakan Netanyahu ayrıca, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 seviyelerine yükselebileceğini kaydetti. Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail’in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu da ifade etti. Virüs nedeniyle 1 kişinin öldüğü ülkede, vaka sayısı 883. Bu hastalardan 20’sinin durumu ise kritik.