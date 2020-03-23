MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNetanyahu: On binler ölebilir
GeriDünya Netanyahu: On binler ölebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Netanyahu: On binler ölebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Netanyahu: On binler ölebilir
Abone Olgoogle-news

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının on binleri bulabileceğini söyledi.

Kanal 12 Televizyonu’na yaptığı açıklamada “Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor” diyen Netanyahu, Sağlık Bakanlığı’nın kısa süre içinde test kapasitesini günlük 20 bin kişiye çıkarmaya hazırlandığını belirtti. Başbakan Netanyahu ayrıca, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 seviyelerine yükselebileceğini kaydetti. Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail’in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu da ifade etti. Virüs nedeniyle 1 kişinin öldüğü ülkede, vaka sayısı 883. Bu hastalardan 20’sinin durumu ise kritik.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle