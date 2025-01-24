Netanyahu Musk’a sahip çıktı: ‘Elon, İsrail dostudur’

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X hesabından yazılı açıklama yapan Netanyahu, “Elon, İsrail’in büyük bir dostudur” derken, Musk’ın 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısından sonra İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlattı. “O zamandan beri İsrail’in soykırımcı teröristlere ve Yahudi devletini yok etmeye çalışan rejimlere karşı kendini savunma hakkını defalarca ve güçlü bir şekilde destekledi” diyen Netanyahu, bunun için Musk’a teşekkür ettiğini belirtti. Musk, “Teşekkür ederim” diyerek cevap verdi. Musk’ın yaptığı hareket bu hafta kamuoyunu en çok karıştıran olaylardan biri oldu. ABD’deki ADL isimli Yahudi lobisi kuruluş da “Nazi selamı” tartışmaları sonrasında Musk’ı savunmuş ve “Musk’ın yaptığı şey coşku anında garip bir hareket” demişti.

RUBİO VE NETANYAHU İRAN’I KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinde Senato’dan onay alan ilk isim olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görevine başladıktan sonra ilk telefon görüşmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama, Rubio’nun görüşme sırasında “ABD’nin İsrail’e olan kararlı desteğini sürdürmesinin Başkan Trump için en önemli öncelik” olduğunu vurguladığını belirtti. Rubio ve Netanyahu, İran’ı da konuştu.

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Açıklamada, “Bakan Rubio, İran’ın oluşturduğu tehditleri ele almayı dört gözle beklediğini iletti” denildi. Rubio ayrıca, Gazze’de Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmak için “yorulmadan çalışmayı” taahhüt etti.