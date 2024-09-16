Netanyahu Lübnan’a operasyon planlıyor

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GAZZE’deki savaşın başlamasından bu yana Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ve İsrail ordusu arasında düşük yoğunluklu olarak devam eden füze ve topçu saldırılarının bölgeye yayılan büyük bir savaşa dönüşmesi endişesi devam ederken, İsrail medyasına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu süreci ateşleyecek bir kararın eşiğinde olabilir.

‘OPERASYON YAKIN’

İsrail merkezli Kanal 13’ün haberine göre Netanyahu, Lübnan sınırında bir askeri operasyon planlıyor. Netanyahu’ya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail Başbakanı’nın perşembe günü güvenlik yetkilileriyle yaptığı bir strateji toplantısında İsrail’in “kuzey cephesinde (Lübnan sınırını kast ediyor) geniş çaplı ve güçlü bir operasyonun kıyısında” olduğunu söylediği ancak olası operasyonla ilgili bir tarih dile getirmediği kaydedildi. İsrail kabinesinin de bu hafta bölgedeki askeri gerilimi görüşeceği belirtilirken, ordunun Lübnan sınırına yönelmesinin Gazze’deki askeri varlığını azaltması anlamına geleceği kaydedildi.

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‘DİPLOMASİ ÇÖZÜM DEĞİL’

Hizbullah’ın saldırıları nedeniyle İsrail’in Lübnan sınırı yakınlarında yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşı bölgeden tahliye edilerek ülkenin çeşitli noktalarındaki otellere yerleştirilmişti. Yerinden edilen İsraillilerin durumu Netanyahu hükümetine yönelik baskı unsuru oluşturuyor. Hükümetin güvenlik yetkililerinin yaptığı analizlerde sorunun diplomatik yollarla çözülemeyeceği belirtilirken, uluslararası meşruiyet zemini kazanıldığı ve ordunun kapasitesi uygun hale geldiği anda askeri harekât başlatılması gerektiği kaydediliyor. Ancak İsrail basınına göre bazı yetkililer ise Hizbullah ile girişilecek bir savaşın mevcut sorunu çözmek yerine bölgede geniş çaplı bir çatışmaya sebep olacağı uyarısında bulunuyor. Öte yandan İsrail ordusu önceki gün Lübnan genelindeki birçok noktada Hizbullah’a ait silah depolarını vurduklarını açıkladı.

HİZBULLAH: KORKMUYORUZ

İsrail’de çıkan operasyon haberlerine Hizbullah’tan da yanıt gecikmedi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Beyrut’taki bir törende yaptığı konuşmada, “İsrail’e savaş açma planımız yok çünkü bunun bir faydası olacağını düşünmüyoruz ama İsrail bize savaş açarsa buna karşılık veririz” ifadelerini kullandı. İsrail’in savaş tehditlerinden “korkmadıklarını” söyleyen Kasım, savaş çıkması durumunda “her iki taraftan da büyük kayıplar olacağını” ifade etti. “İsrailliler, kuzeydeki bir savaşın, bölgede evlerini terk eden 100 bin kişiyi geri getireceğini zannediyorsa şimdiden söyleyelim, yüzbinlerce kişinin daha uzun vadeli göçüne hazır olsunlar” ifadelerini kullanan Hizbullah yetkilisi, İsraillilerin evlerine dönmesinin tek yolunun “Gazze’deki savaşın bitmesi” olduğunu söyledi.

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HUSİLER İSRAİL’İN MERKEZİNE FÜZE ATTI

Yemenli Husiler tarafından ateşlenen bir karadan karaya balistik füzenin İsrail’in merkez bölgelerine ulaştığı bildirildi. Hava savunma sistemleri tarafından vurulan füze ve şarapnel parçaları insansız bir alana düştü, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Husilerin ateşlediği çok sayıda füze nedeniyle İsrail’in birçok bölgesinde saldırı sirenleri çaldı, bir Husi füzesi ilk defa İsrail içlerine ulaşmayı başardı. Savunma füzelerinden düşen şarapnel parçalarının Ben Shemen ormanında yangına neden olduğu bildirildi. Husi basın temsilcisi Nasruddin Amer, “engellenen 20 füzenin ardından bir Yemen füzesinin İsrail’e ulaştığını ve bunun bir başlangıç olduğu” açıklamasını yaparken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “Husiler bize zarar vermeye çalışanlara ağır bedel ödeteceğimizi biliyor olmalıydı” sözleriyle Yemenli gruba misilleme tehdidinde bulundu.