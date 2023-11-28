Netanyahu kuzey Gazze’ye gitti

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“Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar” diyen Netanyahu, kendilerini kimsenin durduramayacağının altını çizdi. Askerlere hitabında, bu savaşta üç amaçları olduğunu dile getirerek; hedeflerini; ‘Hamas’ı ortadan kaldırmak, tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze’nin bir daha İsrail’e tehdit oluşturmasının önüne geçmek’ olarak sıraladı. Yaklaşık bir ay önce başlayan kara harekatının ardından Gazze’ye ilk kez giden Netanyahu’nun bu sözleri İsrail ordusunun Gazze’de çatışmalara verilen ‘insani aranın’ ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edeceğine dair bir mesaj olarak algılandı. Paylaşılan fotoğraflarda Binyamin Netanyahu’nun ziyaret sırasında kurşun geçirmez yelek ve başlık giydiği görüldü.

MUSK’TAN İSRAİL’E GAZZE TAAHHÜDÜ

Sahibi olduğu X sosyal medya platformunda anti-semitik mesajlara izin verdiği gerekçesiyle Yahudi lobisinin tepkisini çeken ve reklam kaybeden Amerikalı iş insanı Elon Musk, dün İsrail’i ziyaret etti. Musk, sahibi olduğu uydular aracılığıyla internet hizmeti veren Starlink’i İsrail’in onayı olmadan ‘Gazze Şeridi dahil İsrail’de izinsiz çalıştırmayacağı’ sözü verdi.

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İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, dün X platformunda yaptığı paylaşımda, “Anlaşma sonucunda, Starlink uydu birimleri, Gazze Şeridi dahil İsrail’de ancak İsrail İletişim Bakanlığı’nın onayı ile çalışabilir” dedi. İsrail’in Gazze Şeridi’nin internetini kesmesi üzerine Elon Musk’a Starlink’i devreye sokması çağrısı yapılmıştı. Musk, dün gezinin ilk ayağı olarak Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim’de Hamas’ın saldırdığı Kfar Azza Kibbutz’unu ziyaret etti.