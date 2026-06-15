Netanyahu küplere bindi: Trump'a Lübnan resti

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Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in ABD ile Tahran yönetimi arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından ortaya çıkan anlaşmazlık, Lübnan’ı da kapsayan ateşkes maddesini içeriyor. İsrailli yetkililer, Netanyahu’nun Trump’a Kudüs’ün Hizbullah’a karşı hareket özgürlüğünü sınırlayan herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini açıkça söylediğini ifade etti. Yetkililere göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) mevcut pozisyonlarında kalacak, Lübnan altyapısını yok etmek ve İsrail’e yönelik her türlü saldırıya karşılık vermek de dâhil olmak üzere Hizbullah’tan gelen tehditleri bertaraf etmeye devam edecek.

Pakistan’ın duyurusuna göre anlaşma, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeyi ve Lübnan dahil çeşitli cephelerdeki askeri operasyonları durdurmayı hedefliyor ancak bu madde, İsrail için kırmızı çizgi haline geldi. İsrail, Hizbullah hedeflerine ve Lübnan'daki yerleşim yerlerine saldırma özgürlüğünü elinde tutması gerektiğini savunuyor.

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İSRAİL LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEK İSTEMİYOR

Jerusalem Post'un haberine göre İsrailli yetkililer, Tahran’ın Beyrut’taki Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısının ardından son anda misilleme yapmamaya karar verdiğini belirtti. İran daha önce pazar günü Beyrut'a düzenlenen saldırıya yanıt olarak misilleme tehdidinde bulunmuştu. İsrailli kaynaklar, ABD’nin baskısı ve arabuluculuk çabalarının Tahran yönetimini anlaşmayı bozma riskini göze almak yerine geri adım atmaya yönlendirdiğine inanıyor.

Üst düzey İsrailli bir yetkili, Lübnan maddesi için "Oradan çekilmemiz istense bile her halükarda kararlı durmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Netanyahu'nun Trump'a İran ile sağlanan ateşkes anlaşmasında yer alan Lübnan'da ateşkes sağlanmasına ilişkin maddeye bağlı kalmayacağını ilettiği iddia edildi. Haberde ABD'li yetkililerin de İsrail’in bu konuyu kabul edilemez bulduğunu anladığı kaydedildi.

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LÜBNAN'A ŞİDDETLİ SALDIRI ÖNERİSİ

İsrail Bakanlar Kurulu toplantısında aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran’ın İsrail’e ateş açması durumunda ülkesinin İran içinde değil Lübnan’da güçlü bir şekilde karşılık vermesi gerektiğini savundu. Toplantıya aşina yetkililere göre Smotrich’in gerekçesi, ABD Başkanı Trump’ın Tahran’a karşı yürüttüğü savaş ve müzakereler nedeniyle "İran’ın Trump’ın alanı" olarak görülmesiydi. Buna karşılık İsrail, Lübnan'ı doğrudan İsrail’in oyun alanı olarak tanımlandı.

Bu yaklaşımla İsrail, İran içinde saldırı düzenleyerek Trump’ın anlaşmasını sabote etmekle suçlanmaktan kaçınırken Lübnan’a karşı saldırı özgürlüğünü korumayı hedefliyor. İsrailli bakanlar toplantıda; Lübnan’daki saldırıların İran’daki saldırılara kıyasla daha kolay, daha ucuz ve daha erişilebilir olduğu yönünde görüş birliğine vardı.

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Lübnan'a saldırıları destekleyen bakanlar, bölgeye yapılacak her saldırının “bir taşla iki kuş vurmak” anlamına geleceğini savundu. Buna göre toplantıda, hem İran’a caydırıcılık mesajı vermek hem de İsrail’in kuzey sınırını yeniden şekillendirebilecek şekilde Hizbullah’a zarar verme fırsatı yaratmak için savaşa devam edilmesi istendi. İsrail basınına göre Smotrich, savaşı sürdürmek isteyen grubun başını çekerken birçok üst düzey yetkili de savaş talebini destekledi.

İSRAİLLİ BAKANLARDAN SAVAŞ ÇAĞRISI

Diğer bakanların toplantıda İran içinde daha güçlü bir saldırı talep etme konusunda birbirleriyle yarıştığı ancak Netanyahu’nun belirli bir eşiğin üzerindeki saldırıları onaylamasının Trump ile ciddi bir kopmaya yol açabileceği gerekçesiyle olası görülmediği belirtildi. İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, “Trump ile olan bağımızı koparmamalıyız ancak yanıtlar net olmalı. Yanıt verirsek, caydırıcılık yaratmalıyız” dedi.

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İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, İsrail’in karşılık vermesi daha fazla toprak ele geçirmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strock, Netanyahu’ya "sınavdan geçtiği" için teşekkür etti ve İsrail’in Hizbullah'a daha fazla saldırıyı değersiz kılacak bir bedel ödetmesi gerektiğini belirtti. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise İsrail’in "himaye altına alınmış bir devlet olmadığını" ve "karşılıklı hamleleri bırakıp ABD ile İran arasındaki denklemden çekilmesi gerektiğini" ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise tavizsiz bir yanıt çağrısında bulundu. Ben-Gvir, “Orta Doğu'da, köyün delisi olmalısınız. Dengeli ya da ölçülü bir yanıt verilmemeli. İsrail'e açılan her ateş, bize karşı bir savaş ilanıdır ve orantısız bir şekilde karşılık vermeliyiz” açıklamasını yaptı.

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İsrailli bakanlar, toplantıda İsrail’in "elleri ve kollarının bağlı olduğu" 7 Ekim öncesi döneme geri dönemeyeceğini kaydetti.

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