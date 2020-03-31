Netanyahu korona karantinasına girdi

Netanyahu ikinci kez koronavirüs şoku yaşıyor. İlk bulgulara göre 70 yaşındaki Netanyahu’nun risk taşımadığı bildirildi. Netanyahu’ya önlem olarak bir kez daha test yapılacağı ifade edildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Paluch’un geçen haftalarda Netanyahu’nun da bulunduğu bir parlamento oturumuna katıldığı belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu’ya daha önce 15 Mart’ta test yapılmış ve test sonucu negatif çıkmıştı. 4.347 korona vakası tespit edilen İsrail’de 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.