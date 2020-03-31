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Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Netanyahu korona karantinasına girdi

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Netanyahu korona karantinasına girdi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yakın danışmanı Rivka Paluch’un koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya girme kararı aldı.

Netanyahu ikinci kez koronavirüs şoku yaşıyor. İlk bulgulara göre 70 yaşındaki Netanyahu’nun risk taşımadığı bildirildi. Netanyahu’ya önlem olarak bir kez daha test yapılacağı ifade edildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Paluch’un geçen haftalarda Netanyahu’nun da bulunduğu bir parlamento oturumuna katıldığı belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu’ya daha önce 15 Mart’ta test yapılmış ve test sonucu negatif çıkmıştı. 4.347 korona vakası tespit edilen İsrail’de 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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