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Netanyahu kararı uygulanır mı: Almanya’nın ‘tutuklama’ iması İsrail’i kızdırdı

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#Netanyahu#Almanya#İsrail
Netanyahu kararı uygulanır mı: Almanya’nın ‘tutuklama’ iması İsrail’i kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Batı’da İsrail karşıtı cephe genişlerken, Gazze saldırılarının başlangıcından beri Avrupa’daki en önemli destekçilerinden Almanya’dan gelen bir açıklama şaşırttı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik tutuklama talebine uyup uymayacağı sorulduğunda “Prensip olarak UCM’nin kararlarına uyuyoruz” yanıtı verdi. Berlin’in “Netanyahu gelirse tutuklarız” iması içeren cevabına İsrail’den sert tepki geldi.

‘BERLİN’İN PUSULASI ŞAŞMIŞ’

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temelinde yer alan Roma Sözleşmesi’ne imza atan ülkelerden biri olsa da UCM Başsavcısı Karim Khan’ın, İsrail lideri Netanyahu hakkında tutuklama emri başvurusu yapmasını eleştiren bir açıklamada bulunmuştu. Scholz’un sözcüsünün ifadeleri, Almanya içinde de tepki çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözcüsü Avi Hyman ise Berlin’in “ahlaki pusulasını kaybettiğini” öne sürdü.

 

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#Netanyahu#Almanya#İsrail

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