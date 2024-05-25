Netanyahu kararı uygulanır mı: Almanya’nın ‘tutuklama’ iması İsrail’i kızdırdı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un sözcüsü Steffen Hebestreit, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik tutuklama talebine uyup uymayacağı sorulduğunda “Prensip olarak UCM’nin kararlarına uyuyoruz” yanıtı verdi. Berlin’in “Netanyahu gelirse tutuklarız” iması içeren cevabına İsrail’den sert tepki geldi.

‘BERLİN’İN PUSULASI ŞAŞMIŞ’

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temelinde yer alan Roma Sözleşmesi’ne imza atan ülkelerden biri olsa da UCM Başsavcısı Karim Khan’ın, İsrail lideri Netanyahu hakkında tutuklama emri başvurusu yapmasını eleştiren bir açıklamada bulunmuştu. Scholz’un sözcüsünün ifadeleri, Almanya içinde de tepki çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözcüsü Avi Hyman ise Berlin’in “ahlaki pusulasını kaybettiğini” öne sürdü.