Netanyahu, İsrail'in yeni ittifak planını duyurdu: Amacı Orta Doğu ve Akdeniz'de dengeleri değiştirmek

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını belirtti.

Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu'da çok taraflı bir işbirliği ağı kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Hindistan’ın yanı sıra Yunanistan ve Kıbrıs’ın da bu çerçevede önemli ortaklar arasında yer aldığını belirten Netanyahu, bazı Arap, Afrika ve Asya ülkeleriyle de temasların sürdüğünü bildirdi.

Oluşturmayı planladıkları "altıgen" ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını dile getiren Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de bu bağlamda 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

'ALTIGEN İTTİFAK' MESAJI

Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem de ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, bu yapının “radikal eksenlere” karşı benzer tehdit algısına ve ortak hedeflere sahip ülkeleri bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi. Netanyahu, söz konusu işbirliğinin hem bölgesel dengeleri etkileyeceğini hem de taraf ülkelerin güvenliğini ve geleceğini güçlendireceğini ifade etti.

MODİ'NİN ZİYARETİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çarşamba günü İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasında ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarında daha yakın iş birliğine zemin hazırlayacağını kaydetti.

Netanyahu, iki ülkenin özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu alanlardaki temasların, stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

MODİ VE NETANYAHU, SAVUNMA YATIRIMLARINI GÖRÜŞECEK

Görüşmelerde savunma sanayii, teknoloji yatırımları ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı kaydedildi. İsrail tarafı, temasların somut iş birliği projeleriyle sonuçlanmasını amaçlıyor.

Modi’nin ziyaret kapsamında İsrail Meclisi Knesset’te konuşma yapması bekleniyor. Program çerçevesinde iki liderin, Holokost Anma Merkezi Yad Vashem’i ziyaret etmesi ve Kudüs’te düzenlenecek bir inovasyon etkinliğine katılması planlanıyor.