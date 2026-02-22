×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu, İsrail'in yeni ittifak planını duyurdu: Amacı Orta Doğu ve Akdeniz'de dengeleri değiştirmek

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Altıgen İttifak#İsrail
Netanyahu, İsrailin yeni ittifak planını duyurdu: Amacı Orta Doğu ve Akdenizde dengeleri değiştirmek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 17:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını belirtti. Yeni ittifaka "altıgen ittifak" adının verileceğini ifade eden Netanyahu, Hindistan ve Yunanistan'ın yanı sıra Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan bazı ülkelerin de ittifaka katılacağını kaydetti.

Haberin Devamı

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını belirtti.

Netanyahu, İsrail’in Orta Doğu'da çok taraflı bir işbirliği ağı kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Hindistan’ın yanı sıra Yunanistan ve Kıbrıs’ın da bu çerçevede önemli ortaklar arasında yer aldığını belirten Netanyahu, bazı Arap, Afrika ve Asya ülkeleriyle de temasların sürdüğünü bildirdi.

Oluşturmayı planladıkları "altıgen" ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını dile getiren Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de bu bağlamda 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

Netanyahu, İsrailin yeni ittifak planını duyurdu: Amacı Orta Doğu ve Akdenizde dengeleri değiştirmek

Haberin Devamı

'ALTIGEN İTTİFAK' MESAJI

Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem de ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, bu yapının “radikal eksenlere” karşı benzer tehdit algısına ve ortak hedeflere sahip ülkeleri bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi. Netanyahu, söz konusu işbirliğinin hem bölgesel dengeleri etkileyeceğini hem de taraf ülkelerin güvenliğini ve geleceğini güçlendireceğini ifade etti.

Gözden KaçmasınPakistandan Afganistana hava saldırısında 25 kişi öldüPakistan'dan Afganistan'a hava saldırısında 25 kişi öldüHaberi görüntüle

MODİ'NİN ZİYARETİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çarşamba günü İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasında ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarında daha yakın iş birliğine zemin hazırlayacağını kaydetti.

Netanyahu, iki ülkenin özellikle yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu alanlardaki temasların, stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Netanyahu, İsrailin yeni ittifak planını duyurdu: Amacı Orta Doğu ve Akdenizde dengeleri değiştirmek

Haberin Devamı

MODİ VE NETANYAHU, SAVUNMA YATIRIMLARINI GÖRÜŞECEK

Görüşmelerde savunma sanayii, teknoloji yatırımları ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı kaydedildi. İsrail tarafı, temasların somut iş birliği projeleriyle sonuçlanmasını amaçlıyor.

Modi’nin ziyaret kapsamında İsrail Meclisi Knesset’te konuşma yapması bekleniyor. Program çerçevesinde iki liderin, Holokost Anma Merkezi Yad Vashem’i ziyaret etmesi ve Kudüs’te düzenlenecek bir inovasyon etkinliğine katılması planlanıyor.

Gözden KaçmasınRusya, Estonyaya kırmızı çizgiyi çekti: Nükleer silaha saldırıyla yanıt verilecekRusya, Estonya'ya kırmızı çizgiyi çekti: Nükleer silaha saldırıyla yanıt verilecekHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİranda acil durum planı devrede: Trumpın danışmanından 1 hafta uyarısıİran'da acil durum planı devrede: Trump'ın danışmanından '1 hafta' uyarısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Netanyahu#Altıgen İttifak#İsrail

BAKMADAN GEÇME!