MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNetanyahu, İsrail için casusluk yapan ABD'ye İsrail kimliği verdi
GeriDünya Netanyahu, İsrail için casusluk yapan ABD'ye İsrail kimliği verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Netanyahu, İsrail için casusluk yapan ABD'ye İsrail kimliği verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Netanyahu, İsrail için casusluk yapan ABD'ye İsrail kimliği verdi
Abone Olgoogle-news

1980'lerde İsrail için casusluk yapan ABD'li istihbarat görevlisi Jonathan Pollard, 30 yıl sonra İsrail'e geldi. Pollard’ı havalimanında karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pollard’a İsrail kimliği verdi.

1980'lerde İsrail için casusluk yapan ABD'li istihbarat görevlisi Jonathan Pollard, 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra İsrail'e geldi. Jonathan Pollard ve eşi Esther Pollard, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı.

"Artık evinizdesiniz" diyen Netanyahu, 66 yaşındaki Pollard'a İsrail kimliği verdi. Pollard ise Netanyahu'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek, eşi ile birlikte İsrail'de yeni bir hayat kurmak istediklerini söyledi.

ABD Donanmasına bağlı istihbarat biriminde çalışan ve 1987 yılında İsrail'e gizli belge aktarma suçundan tutuklanarak müebbet hapse çarptırılan Jonathan Pollard, 2015 yılında tahliye edilmiş ancak güvenlik gerekçeleriyle 5 yıl boyunca ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle