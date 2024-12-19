Netanyahu işgal tepesinde

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GAZZE’de ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yaklaştığına dair sinyallerin ortasında Mısır’a gideceği iddia edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün Suriye’den işgal edilen Hermon Dağı’nda ortaya çıktı. Netanyahu, stratejik tepeden verdiği mesajda İsrail işgalinin gerektiği kadar süreceğini söyledi.

GÜVENLİK BAHANESİ

Suriye’de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin 7 Aralık’ta devrilmesinin hemen ardından İsrail sınırındaki tampon bölgede işgal başlatan Netanyahu, Savunma Bakanı İsrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yle birlikte Golan Tepeleri’nin en yükseği olan Hermon Dağı’ndaki askerlerle bir araya geldi. Netanyahu, burada yaptığı açıklamada işgalin “İsrail’in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar” süreceğini söyledi. İsrail basını ise Netanyahu’nun orduya “işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiğini” yazdı. Savunma Bakanı İsrael Katz da ordunun işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini korumak için kaldığını iddia etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel dünkü basın toplantısında, ‘İsrail’in bölgedeki güç boşluğunda oluşabilecek tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu’ savundu. İsrail’in 1981’de ilhak ettiği Golan Tepeleri’nde 45 yasadışı yerleşim yeri bulunuyor. Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleten İsrail yönetimi, son olarak bölgedeki yasadışı yerleşim sayısını iki katına çıkarma kararı almıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, hafta başı Golan’daki demografik büyümeyi arttırmak için 40 milyon şekel (yaklaşık 390 milyon TL) ayrılacağını açıklamıştı.

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STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

Başkent Şam’a 40 km uzaklıktaki 2.814 metre rakımlı Hermon Dağı, Suriye’nin en yüksek noktası olma niteliğini taşıyor. Dağın zirvesi hem Suriye hem de İsrail işgali altındaki topraklarını izleme açısından geniş bir görüş mesafesi sunuyor. Dağın zirvesinde, “Hermon Oteli” olarak bilinen, dünyanın en yüksek kalıcı Birleşmiş Milletler mevkisi yer alıyor. Dağın güney yamaçları, Golan Tepeleri’nin İsrail işgali altındaki kısmına kadar uzanıyor. Şam’ın 60 km kuzeydoğusunda bulunan Hermon, İsrail’de yüksekliği ve stratejik önemi sebebiyle “ulusun gözleri” olarak nitelendiriliyor.