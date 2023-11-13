Netanyahu işgal söylemini sürdürüyor: Gerektiği kadar kalacağız

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaştan sonra Gazze’nin yönetiminin Filistinlilere verilmeyebileceğini söyledi. İsrail ordusunun, Hamas’ın saldırılarını önlemek için “gerektiği kadar Gazze’de kalacağını” kaydeden Netanyahu, dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ilişkin ise “gerekirse dünyayı karşılarına almaya hazır olduklarını” belirterek, “Hamas’ı bitirmeden durmayacaklarını” ifade etti. Netanyahu’nun açıklamaları Batı kamuoyunda Gazze’deki sivil ölümlerine karşı eleştirel seslerin arttığı bir dönemde geldi.

‘TÜM DÜNYAYI KARŞIMIZA ALIRIZ’

Önceki akşam Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, savaş sonrasının yalnızca Hamas’ın ortadan kaldırılmasından sonra konuşulabileceğini belirterek, İsrail ordusunun Gazze’deki “güvenlik sorumluluğunu” devam ettireceğini söyledi. “Gazze, İsrail için bir tehdit oluşturmayacak. Bunu sağlamak için İsrail ordusu gerektiği sürece Gazze Şeridi’nin kontrolünü sürdürecek. 7 Ekim saldırıları İsrail’in kontrolünde olmayan her yerden terörizmin bizi vuracağını gösterdi” diyen Netanyahu, uluslararası baskı ya da İsrail hakkındaki asılsız iddiaların İsrail’i kendini koruma hakkından vazgeçirmeyeceğini söyleyerek, “gerekirse tüm dünyaya karşı duracaklarını” ifade etti.

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‘ABBAS YÖNETİMİ GELEMEZ’

Netanyahu, savaş sonrasında Gazze Şeridi’nin yönetiminin Mahmud Abbas öncülüğündeki Filistin yönetimine verilmesi fikrine de karşı olduğunu söyledi. Abbas’ı, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırıları “kınamamakla” suçlayan Netanyahu, “Burada çocuklarına İsrail’den nefret etmeyi, İsraillileri öldürmeyi, İsrail devletini ortadan kaldırmayı öğreten bir yönetim olamaz. Katillerin ailelerine para veren bir yönetim olamaz” diye konuştu.

ABD yönetimine de seslenen Netanyahu, ABD halkının çoğunluğunun kendilerini desteklediğini iddia ederek, Hamas’ın ortadan kaldırılması hedefinin aynı zamanda ABD’nin de hedefi olduğunu bu yüzden İsrail’i desteklemeleri gerektiğini öne sürdü.

ABD AÇIKLAMA İSTEDİ

Öte yandan İsrail devlet medyasında yer alan haberde ABD yönetiminin, Netanyahu’nun “Gazze Şeridi’nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları” yönündeki sözleri nedeniyle açıklama talep ettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın savaş sonrasında Filistin yönetiminin Batı Şeria ile birlikte Gazze’yi yönetmesi gerektiğine yönelik önceki açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, Netanyahu’nun açıklamaları sonrası İsrailli yetkililerle iletişime geçerek açıklama istendiği kaydedildi.

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BİLANÇO ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları karadan, denizden ve havadan dün de devam ederken, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 100’e yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin en az 8 bininin kadınlar ve çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, en az 28 bin kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada İsrail ordusunun hastaneleri hedef alması nedeniyle cumartesi günü ölü-yaralı sayılarında isabetli veri oluşturulamadığı belirtildi.

İSRAİLLİ BAKAN’DAN İTİRAF GİBİ YORUM: 2023 NEKBE’SİNİ YAŞIYORUZ

İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, ülkesindeki Kanal 12 televizyonunda katıldığı bir programda, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye göçe zorlanmasını, İsrail’in kurulabilmesi için 1948’de Filistinlilerin sürüldüğü Nekbe olayına benzeterek “2023 Gazze Nekbe’siyle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı. Dichter, ordunun Gazze kent merkezi ve etrafındaki sivil nüfusu azaltmak için toplu tahliye gerçekleştirildiğini söylerken, sunucunun “Bu geçici bir durum mu yoksa yeni bir Nekbe mi” sorusuna, “Bu Gazze’nin Nekbe’si” yanıtını verdi. Sunucuların “Yani bu insanlar geri dönemeyecek mi” sorusuna ise, “Bunun en nihayetinde nasıl sonuçlanacağını bilemiyorum” değerlendirmesini yaptı. İsrail medyası, Başbakan Netanyahu’nun, Ditcher’i “Nekbe” ifadesi sebebiyle uyardığını öne sürdü.