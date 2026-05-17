×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu ile Trump arasında gizli anlaşma iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Binyamin Netanyahu#Donald Trump#Avigdor Liberman
Netanyahu ile Trump arasında gizli anlaşma iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 16:15

İsrail’in eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gizli bir anlaşma olduğunu öne sürerek, bunun İsrail’i “muz cumhuriyetine" dönüştürdüğünü belirtti.

Haberin Devamı

İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesine bağlı 103 FM radyosuna konuşan Liberman, Netanyahu’nun iç yargı süreci ile uluslararası alandaki hukuki baskılardan kurtulmak karşılığında Washington’a bağımlı hale geldiğini savundu.

Trump ile Netanyahu arasında “gerçek bir anlaşma” bulunduğunu iddia eden Liberman, “Bu anlaşma en basit ifade ile İsrail’i muz cumhuriyetine dönüştürme karşılığında, Netanyahu’nun yargılanmasının ve uluslararası tutuklama kararının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.” dedi.

İsrail Meclis üyesi de olan Liberman, “Nasıl bu noktaya geldik ve nasıl bir muz cumhuriyetine dönüştük?” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile Trump arasında gizli anlaşma iddiası

Haberin Devamı

'İSRAİL BİR SAVAŞTAN DİĞERİNE SÜRÜKLENİYOR'

Netanyahu hükümetini İran konusunda eleştiren Liberman, hükümetin güvenlik politikalarına ilişkin söylemleriyle sahadaki sonuçlar arasında çelişki bulunduğunu savundu. Liberman, İsrail’in son dönemde art arda savaşlara sürüklendiğini ancak somut bir sonuç elde edemediğini belirterek, Hizbullah’a karşı yürütülen askeri saldırıları da eleştirdi.

Gözden KaçmasınTrump ile Netanyahu arasında kritik görüşme bugün: İran savaşında karar zamanıTrump ile Netanyahu arasında kritik görüşme bugün: İran savaşında karar zamanıHaberi görüntüle

İsrail’in kesin sonuç almayan askeri adımlardan kaçınması gerektiğini belirten Liberman, “İsrail bir savaştan diğerine geçiyor ancak gerçek bir çözüme ulaşamıyor. Sonuca ulaşmayan hiçbir adımın kıymeti yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Liberman ayrıca, hükümetin Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutmayı amaçlayan yasa tasarısını gündemde tutmasını da eleştirerek, savaş sürerken bunun kamuoyunda tepkiye neden olduğunu söyledi.

Netanyahu ile Trump arasında gizli anlaşma iddiası

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman

NETANYAHU HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI UYGULANMIYOR

Netanyahu hakkında, Gazze’de Filistinlilere karşı işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle 2024’ten bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılmış yakalama kararı bulunuyor.

Haberin Devamı

Muhalefet liderleri daha önce de Netanyahu’yu, İsrail’i demokratik kurumlara dayalı bir yapıdan uzaklaştırarak devlet imkanları ile yasaları kendi siyasi geleceği için kullanmakla suçlamıştı. İsrail muhalefeti, Tel Aviv yönetiminin Washington’a bağımlı hale geldiğini savunmuştu. Muhalefet lideri Yair Lapid, Ekim 2025’te Netanyahu’yu İsrail’i “güvenlik konusunda dış telkinleri kabul eden bir himaye yapısına dönüştürmekle” suçlamıştı.

Gözden KaçmasınBaykarın hamlesi Yunanistanda geniş yankı uyandırdı: Kapsamlı işbirliğinin önü açıldıBaykar'ın hamlesi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı: 'Kapsamlı işbirliğinin önü açıldı'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Binyamin Netanyahu#Donald Trump#Avigdor Liberman

BAKMADAN GEÇME!