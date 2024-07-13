Netanyahu için yolun sonu mu göründü? Karar günü belli oldu… Onu artık kendi halkı bile istemiyor!

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Gazze’deki soykırımı sonlandırmak ve 7 Ekim’den bu yana süren çatışmaları durdurmak için ateşkes müzakereleri devam ederken İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, dün gece Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

9-11 Temmuz’da ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO’nun 75’inci yıl toplantısında da ana gündem maddesi olan savaşla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takas ve Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerine ilişkin, “Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” açıklaması yapmıştı.

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MÜZAKERELERİ ZORA SOKUYOR

İsrail ve Mısırlı ateşkes müzakerecileri dünden beri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kilit öneme sahip sınırın kontrolünün Yahudi devletinde kalması yönünde yeni bir talepte bulunmasına rağmen, Gazze ve Mısır sınırı boyunca bir elektronik gözetleme sistemi ve ateşkesin kabul edilmesi halinde İsrail'in bölgeden çekilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

Geçen hafta İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası mutabakatı için yeniden müzakerelerin başlaması üzerine Netanyahu yeni taleplerde bulundu. Netanyahu, "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgali devam etmesini ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından kalan kısmının İsrail güçlerince kontrol edilmesini istedi.

Müzakere şartları konusunda ayak direyen ve sürekli olarak yeni taleplerle ilgili konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi iktidarı için ateşkesi imkânsız kılmaya çalıştığı görüşü giderek güçleniyor.

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İsrail’de başta esir aileleri olmak üzere sayısız İsraillinin protestosuyla karşılaşan hükümete olan güven giderek azalırken yapılan bir anketten çıkan çarpıcı sonuç Netanyahu’nun politik kariyerinin de nasıl kaygan bir zemin üzerinde olduğunu adeta kanıtlar gibi.

İSRAİLLİLERİN YÜZDE 72’Sİ ONU İSTEMİYOR

İsrail'de yapılan bir anket, vatandaşların yüzde 72'sinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "7 Ekim'deki başarısızlıklar" nedeniyle istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya çıkardı.

Channel 12 tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin çoğunluğu söz konusu dönemdeki "başarısızlıklar" nedeniyle Netanyahu'dan duyduğu memnuniyetsizliği ortaya koydu.

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“YA DERHAL YA SALDIRILAR BİTİRİLİNCE GİTSİN” DEDİLER

Katılımcıların yüzde 44'ü Netanyahu'nun "derhal", yüzde 28'i ise Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar sona erdiğinde, istifa etmesini istiyor.

Ayrıca, katılımcılar arasında kendilerini mevcut hükümetin destekçisi olarak tanımlayanların yüzde 50'sinin Netanyahu'nun görev süresi dolmadan istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut hükümetin destekçilerinin yüzde 42'si ise Başbakan'ın görev süresinin dolması gerektiğini ifade etti.





NETANYAHU, 7 EKİM'DE "EN SORUMLU KİŞİ"

Anketle, Netanyahu'nun, çoğunluğu sivil yaklaşık bin 200 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 251 kişinin esir alındığı 7 Ekim saldırılarında "en sorumlu kişi" olarak görüldüğü ortaya çıktı.

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Katılımcıların yüzde 39'u "en sorumlu kişinin" Netanyahu olduğunu söylerken, yüzde 18'i eski Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'yı ve yüzde 10'u da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi suçladı.

KARAR GÜNÜ YAKLAŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ve İsrail’e Gazze Şeridi’nde ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları için “Tarafların artık ateşkes anlaşmasına varacak siyasi cesareti ve siyasi iradeyi göstermelerinin zamanı gelmiştir” çağrısını yaparken Uluslararası Adalet Divanı (UAD) da İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünün 19 Temmuz’da açıklanacağını bildirdi.

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UAD’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun geçtiğimiz yıl İsrail’in Filistin topraklarını işgaline ilişkin bağlayıcı olmayan bir görüş talep etmesinin ardından başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. UAD tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarıyla ilgili danışma görüşünün 19 Temmuz yerel saatle 15.00'te duyurulacağı belirtildi.