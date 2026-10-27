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Netanyahu için kader günü! Oy verme işlemi başladı: Tüm gözler İsrail'de

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Seçim#Sandık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 08:30

İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı.

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İsrail’de seçmenler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin dört yıllık iktidarının ardından genel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkede 1988’den bu yana ilk kez zamanında yapılacak seçimlerde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri belirlenecek.

Gazze Şeridi’nde büyük yıkıma yol açan ve soykırım suçlamalarıyla yargılanan İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Lübnan’ın güneyindeki işgal ve ABD ile birlikte İran’a karşı başlatılan savaşın ardından yapılan seçimler, ülkenin siyasi geleceği açısından önem taşıyor.

7,3 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

İsrail genelinde 7,3 milyon seçmen, yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) oy verme işlemine başladı. Seçmenler, 12 bin 18 seçim istasyonunda kurulan 18 bin sandıkta oy kullanacak. Sandıklar yerel saatle 22.00’de (TSİ 23.00) kapanacak.

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Netanyahu için kader günü Oy verme işlemi başladı: Tüm gözler İsrailde

Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en geç sekiz gün içinde duyurulması gerekiyor.

30’DAN FAZLA PARTİ YARIŞIYOR

Seçimlerde 30’dan fazla parti ve liste, 120 sandalyeli İsrail Meclisi’ne girebilmek için yarışıyor. Partilerin milletvekili çıkarabilmesi için yüzde 3,25’lik seçim barajını aşması gerekiyor. Son anketler, 11 ila 12 partinin barajı geçebileceğine işaret ediyor.

Netanyahu için kader günü Oy verme işlemi başladı: Tüm gözler İsrailde

İsrail basını, seçimlerde ülke genelinde binlerce polisin görev yapacağını bildirdi. Yarışın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş geçmesi bekleniyor.

FİLİSTİNLİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ OY KULLANAMIYOR

İsrail vatandaşlığına sahip yaklaşık 1,2 milyon Filistinli de seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. Bu sayı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 21’ini oluşturuyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan, sayıları 750 bini aşan İsrailli yerleşimciler de seçimlerde oy kullanabilecek.

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Netanyahu için kader günü Oy verme işlemi başladı: Tüm gözler İsrailde

Buna karşılık Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli, İsrail hükümetinin politikalarından doğrudan etkilenmelerine rağmen İsrail vatandaşı olmadıkları için seçimlerde oy kullanamıyor.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN OY KULLANMA ŞARTI

İsrail yasalarına göre, yurt dışında yaşayan İsrail vatandaşlarının oy kullanabilmek için ülkeye gelmesi gerekiyor. Diplomatlar ve devlet temsilcileri ise bu kuralın dışında tutuluyor.

Netanyahu için kader günü Oy verme işlemi başladı: Tüm gözler İsrailde

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Suriye, Lübnan ve Filistin toprakları dahil 850 merkezde görev yapan askerler ve komutanlar için oy verme işlemi 20 Ekim’de başlamıştı.

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2022’de yapılan son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 70,63 olarak kaydedilmişti.

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#İsrail#Seçim#Sandık

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