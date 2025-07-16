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Netanyahu hükümeti düştü düşecek

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#İsrail#Netanyahu#Koalisyon
Netanyahu hükümeti düştü düşecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümeti, Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının meclise sunulamaması nedeniyle çöküşün eşiğine geldi.

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Birleşik Tevrat Yahudiliği (BTY) ittifakını oluşturan Haredi partiler Degel Hatorah ve Agudat Yisrael, önceki gün hükümetten istifa ettiklerini açıkladı. İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein tarafından hazırlanan yeni taslak Haredi hahamlarının taleplerini karşılamayınca, hahamlar parti üyelerine istifa etmeleri yönünde talimat verdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Koalisyonu oluşturan altı partiden ikisinin istifası, 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset’te Netanyahu hükümetinin gücünü kritik eşik olan 61 sandalyeye düşürdü. Eğer koalisyonun bir diğer Haredi ortağı Shas partisi de istifa kararı alırsa, İsrail’in en sağcı hükümeti resmen dağılacak. İsrail devlet televizyonu KAN, sunulan istifaların 48 saat içinde yürürlüğe gireceğini ve Edelstein ile görüşmelerin buna paralel olarak devam edeceğini bildirdi. Koalisyonunu kurtarmak için 48 saati kalan Netanyahu hem ortaklarını ikna etmek hem de yasa tasarısı üzerinde mutabakat sağlamak için görüşmeler yapmaya başladı. İsrail’in nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan Harediler, dini eğitim gerekçesiyle askerlikten muaf tutuluyordu.

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#İsrail#Netanyahu#Koalisyon

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