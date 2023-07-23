Netanyahu hastaneye kaldırıldı... İsrail'den ilk açıklama geldi

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Gece saatlerinde hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kalp pili takıldı.

Netanyahu'nun ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki liderin sedasyona alınacağını ve başbakanlık görevini bu süre boyunca Adalet Bakanı Yariv Levin'in sürdüreceği bilgisine yer verildi.

Kısa bir video açıklamasında Netanyahu 'kendini harika hissettiğini' belirtti.

Netanyahu taburcu olur olmaz tartışmalı reform paketini 'ilerletmeyi planladığını' da sözlerine ekledi.

Netanyahu'nun ne zaman taburcu edileceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Başbakanın sağlık sebepleri nedeniyle önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de ileri bir tarihe ertelendi.

Ameliyat yargı değişikliklerine karşı bugüne kadarki en büyük protestolardan bazılarının görüldüğü çalkantılı bir günün ardından geldi.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.

İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor.

İsrail’de 4 Temmuz’da Anayasa Komisyonu yargının hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak yasa tasarısını onaylamıştı.

Söz konusu yasa tasarısı ile Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını yasalar nezdinde tutarsız bulduğu takdirde bozma yetkisine sınır getiriyor.