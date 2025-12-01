×
Netanyahu hakim karşısında: Mahkeme af talebini değerlendirmedi

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Yolsuzluk Davaları#İsrail
Netanyahu hakim karşısında: Mahkeme af talebini değerlendirmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 13:32

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, af talebinde bulunmasının ardından yolsuzluk davalarında ilk kez hakim karşısına çıktı. Yarın görülecek duruşmanın iptalini talep eden Netanyahu'nun af talebi ise değerlendirilmeye alınmadı.

İsrail basını, Netanyahu'nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldığını aktardı.

Sabah saatlerinde Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın ise iptalini talep etti.

Mahkeme heyeti, talebin değerlendireceğini belirtirken duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına değinilmedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini belirterek yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

Netanyahu hakim karşısında: Mahkeme af talebini değerlendirmedi

Tel Aviv'de halk, Netanyahu'nun duruşması öncesinde mahkeme salonu önünde protesto gösterisi düzenledi.

NETANYAHU HAKKINDAKİ DAVALAR

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

