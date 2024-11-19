×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'na gitti

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Gazze#İsrail
Netanyahu, Gazzeyi ikiye bölen Netzarim Koridoruna gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 23:47

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 410 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu ziyaret ederek, işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi.
Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini belirterek, "Esiri kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak” dedi.

Savunma Bakanı Israel Katz'ın da eşlik ettiği Netanyahu, İsrail'in hedeflerinden birinin “Hamas'ın Gazze'de hüküm sürmemesi” olduğunu belirterek, “Esirlerin yerlerini tespit etmek ve onları evlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ölü ya da diri hepsini bulana kadar devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Netanyahu#Gazze#İsrail

BAKMADAN GEÇME!