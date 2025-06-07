Netanyahu Gazze’de çeteleri silahlandırıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çıkan iddialar üzerine Gazze’de Hamas karşıtı Filistinli bir grubun silahlandırıldığını doğruladı. X hesabında yayımladığı kısa videoda, “Bunun nesi yanlış?” diye soran İsrailli lider, “Bu sadece İsrailli askerlerin hayatını kurtarır. Silah verdiğimizi duyurmak ise sadece Hamas’a yardım eder” ifadelerini kullandı. Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi ile bağlantılı olduğu ifade edilen ve Yasir Ebu Şebab isimli bir kişinin yönettiği grubun, Refah bölgesinin İsrail sınırında kalan kısmında kontrolünü genişlettiği ileri sürüldü.

HAMAS HEDEF ALMIŞTI

Hamas tarafından cezaevinde tutulan Ebu Şebab, İsrail’in cezaevine düzenlediği bir bombardıman sonrasında kaçmayı başarmıştı. İsrail’in eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, geçen hafta verdiği bir röportajda İsrail hükümetinin Hamas’la savaşmak için Gazze’deki suç örgütlerine silah sağladığını öner sürmüş, hükümet kaynakları Liberman’ı yalanlamamıştı. İsrail basınında gruba kalaşnikof tüfekler dağıtıldığı iddia edilirken, Hamas geçen hafta grup üyelerini hedef aldıklarını gösteren videolar yayımlamıştı.

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ABD’DEN UCM YARGIÇLARINA YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcının yaptırım listesine alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UCM’nin ABD ve yakın müttefiki İsrail’i “temelsiz ve siyasallaştırılmış” bir şekilde hedef almasının sona ermesi gerektiğini savunan Rubio, söz konusu yargıçların ikisinin Afganistan’daki ABD personeline yönelik “temelsiz soruşturmayı” yetkilendirdiğini, diğer ikisinin de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında gayrimeşru tutuklama emri verdiğini öne sürdü.

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Yaptırımlara uğrayanların arasında Mahkemenin Başkan Yardımcısı Beninli Hakim Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, Ugandalı Hakim Solomy Balungi Bossa, Perulu Hakim Luz del Carmen Ibáñez Carranza ve Sloven Hakim Beti Hohler yer alıyor. Öte yandan Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve UCM, ABD yönetiminin, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran ve itirazları ele alan Temyiz Dairesindeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararını kınadı.