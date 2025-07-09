Netanyahu Gazze'de ateşkese kapıyı kapattı: 'Savaşı sürdürmekte kararlıyız'... Hamas'tan esir takası yanıtı

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X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğünü belirten Netanyahu, İsrail halkı için zor bir gün olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, Gazze'de sürdürdükleri savaşın hedeflerini gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Savaşın hedeflerinin, "tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu aktaran Netanyahu, bunun da Hamas'ın artık var olmayacağı anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı, sonuç olarak tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını, Hamas'a boyun eğdirileceğini ve dağıtılacağını, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağını ve kendilerinin de henüz misyonlarını tamamlamadıklarını aktardı.

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TEK BAŞLIKTA ANLAŞMAZLIK KALDI

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı açıklamada, ateşkes ve esir takası konusunda önceden 4 başlıkta anlaşmazlık olduğunu, şimdi ise sadece birinin kaldığını söyledi.

Witkoff, bu hafta sonuna kadar 60 günlük bir ateşkese yol açacak bir anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'de Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 5 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 888'e yükseldiği açıklanmıştı.

Ölen askerlerden Benyamin Asulin'in cenazesi

'GAZZE TESLİM OLMAYACAK'

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin teslim olması yönündeki açıklamalarını "yenilgi sanrısı" olarak değerlendirerek, esirlerin serbest bırakılmasının ancak direnişin dayattığı şartlarda bir anlaşmayla gerçekleşeceğini bildirdi.

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze teslim olmayacak. Direniş denklemleri dayattığı gibi koşulları da dayatacak" değerlendirmesinde bulundu.

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'İSRAİL BAŞARISIZLIK YAŞADI'

Rişk, İsrailli yöneticilerin, askeri operasyonlarla esirlerini kurtarma konusunda tam bir başarısızlık yaşadıklarını kabul etmesinden sonra direnişle ciddi bir anlaşma yapmadan esirleri serbest bırakmanın bir yolu olmadığının ortaya çıktığını dile getirdi.

Rişk, "Netanyahu'nun tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın teslim olması yönündeki açıklaması, psikolojik yenilgi yanılsamasını yansıtıyor, sahadaki gerçekleri değil" ifadesini kullandı.