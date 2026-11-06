Netanyahu devrinin sonu! Kapılar bir bir kapandı

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İsrail'de hükümet kurma sürecinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik destek azaldı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un partilerle yaptığı görüşmelerde, muhalefet bloğunun adayı Gadi Eisenkot'a destek veren milletvekillerinin sayısı 67'ye yükselirken Netanyahu'yu destekleyenlerin sayısı 46'da kaldı. Yashar Partisi ise Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmayacağını açıkladı.

HERZOG KARARINI PAZAR GÜNÜ AÇIKLAYACAK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini hangi lidere vereceğini pazar günü açıklayacağını bildirdi. Mecliste temsil edilen tüm partilerle gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamlayan Herzog, sonuçların belirginleştiğini söyledi.

Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." dedi.

Görüşmelerin ardından Eisenkot'a hükümeti kurma görevinin verilmesini isteyen milletvekili sayısının 67'ye ulaştığını açıklayan Herzog, Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısının ise 46'da kaldığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini vereceği ismi belirlerken yasal yetkilerini kullanacağını vurguladı. Herzog, "Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında, bu durum henüz tamamen netleşmiş değil." ifadelerini kullandı.

Bazı parti liderleriyle birebir görüşerek süreci hızlandıracağını belirten Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını söyledi.

Herzog, "Bu görüşmelerde partileri birbirleriyle iletişim kurmaya, İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

YASHAR PARTİSİ'NDEN NETANYAHU'YA KAPIYI KAPATAN KARAR

İsrail muhalefetinin en güçlü partisi Yashar, hükümeti kurma yetkisinin Gadi Eisenkot'a verilmesini istedi. Parti, Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmayacağını da açıkladı.

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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşen Yashar heyeti, İsrail'in acilen yeni bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirtti. Heyet, partinin ilkelerini benimseyen tüm siyasi oluşumlara kapılarının açık olduğunu bildirdi.

Yashar milletvekili Orit Farkash-Hacohen, Netanyahu'nun toplumsal birliğin önündeki en büyük engel olduğunu savundu. Netanyahu'nun yarattığı kutuplaşmanın ülkeyi tarihi bir çıkmaza sürüklediğini öne süren Farkash-Hacohen, Herzog'a hitaben "Birlik söylemi kuru bir slogandan ibaret değildir." dedi.

Netanyahu'nun geçmişte kurduğu birlik hükümetlerinde verdiği sözleri tutmadığını ileri süren Farkash-Hacohen, bu nedenle yeni bir birlik hükümetine güven duyulamayacağını belirtti.

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"HALKIN DEĞİŞİM TALEBİNİ GÖRMEZDEN GELMEK YANLIŞ OLUR"

Eski İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü ve Yashar Partisi milletvekili Yoram Cohen de hükümet kurma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen, "Halkın değişim talebini görmezden gelip ülkeyi yeniden bir erken seçime sürüklemek yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Yashar'ın öncelikle muhalefet bloğundaki müttefikleriyle görüşeceğini belirten Cohen, temel bir siyasi ittifak oluşturduktan sonra partinin ilkelerini kabul eden diğer oluşumları da sürece dahil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İsrail toplumundaki ayrışmanın sorumlusunun Likud Partisi değil, doğrudan Netanyahu olduğunu savunan Cohen, Başbakan'ın devlet kurumlarını hedef alan söylemlerine ve İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tutumuna tepki gösterdi.

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Yashar heyetindeki milletvekili Shaul Meridor da Netanyahu liderliğindeki hükümetin halkın güvenini tamamen kaybettiğini ileri sürdü. Meridor, "Kamuoyu 7 Ekim hükümetine açıkça ‘Evinize dönün' mesajı vermiştir" dedi.

İSRAİL MECLİSİNDE KRİTİK DENGE

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin de Eisenkot'a destek vermesiyle hükümet kurma görevini onun üstlenmesini isteyen milletvekillerinin sayısı 67'ye çıktı. Netanyahu'ya destek veren milletvekillerinin sayısı ise 46'da kaldı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçları, Mecliste hükümet kurma çoğunluğunun oluşmadığını göstermişti.

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Başbakan Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 48 milletvekili çıkarmıştı. Her iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise toplam 19 sandalye kazanarak Mecliste kilit konuma gelmişti. Bu partilerin Eisenkot'a destek vermesi, hükümet kurma sürecindeki dengeleri değiştirdi.