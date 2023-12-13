Netanyahu da kabul etti: İki müttefik arasında derin uçurum

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Savaşın başladığı günden bu yana verdiği sorgusuz sualsiz destek ile İsrail'in arkasında duran ABD, dün Tel Aviv yönetimine çok net bir uyarı gönderdi.

"GELİŞİGÜZEL BOMBARDIMAN İSRAİL'İN DESTEĞİNE MAL OLDU, NETANYAHU DEĞİŞMELİ"



ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye yapılan gelişigüzel bombardımanın dünya çapında İsrail desteğine mal olmaya başladığını belirterek "Netanyahu iyi bir dost ama değişmesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail'deki bu hükümet onun hareket etmesini çok zorlaştırıyor. Tüm dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir, buna izin veremeyiz" dedi.



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İsrail Başbakanı Netanyahu da Biden'ın açıklaması sonrası aradaki derin çatlağı kabul etmek zorunda kaldı ve "Evet savaş sonrası konularda bir anlaşmazlık var. Umarım bu konuda bir anlaşmaya varabiliriz ancak net bir şekilde ifade edeyim İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim" dedi.

GAZZE İNADI

Bugün ABD ve İsrail basınında yayınlanan analizlerde iki yakın müttefikin arasına giren şeyin Netanyahu'nun 'Gazze ısrarı' olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki devletli çözümü desteklemesi ve "Netanyahu Filistin Devleti'ne 'hayır' diyemez" demesine rağmen Netanyahu Gazze Şeridi'nin İsrail kontrolünde kalmasında ısrar ediyor.

"Uluslararası baskılara boyun eğmeyeceğiz” diyen İsrailli lider, Amerika'nın yenilenmiş ve güçlendirilmiş Filistin Yönetimi çağrısını reddediyor gibi görünüyor...



Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de herkes Başbakan Netanyahu ile aynı fikirde değil. Muhalefet lideri Yair Lapid başbakanın yabancı müttefiklerle bir çözüm için çalışmak yerine iktidarı korumakla daha fazla ilgilendiğini öne sürüyor:

"Savaş zamanında kötü bir siyasi kampanya yürüten ve tüm amacı kendini sorumluluktan kurtarmak, başkalarını suçlamak ve nefret yaratmak olan başbakanın kopukluk ve alaycılık düzeyini anlamak mümkün değil"

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NETANYAHU VE BİDEN ARASINDAKİ UÇURUM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ, ABD GİDEREK YALNIZLAŞIYOR

ABD basını ise BM Genel Kurulu'nun ezici bir çoğunlukla ikinci kez ateşkes talebi yönünde oy kullandığına dikkat çekti. Washington Post gazetesi 'ABD giderek yalnızlaşıyor' başlığını kullanırken CNN International iki sadık müttefik arasındaki arasındaki uçurumun artık gözler önüne serildiğini yazdı.



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Şimdiye kadar çoğunlukla perde arkasında kalan ve kontrol altına alınan görüş ayrılıklarının Gazze'de sivil ölümlerinin artmasıyla birlikte kamuoyuna yansıdığını vurgulayan CNN, Biden yönetiminin son haftalarda İsrail'e 'savaş sonrası Gazze planı' için baskı yaptığını ve buna 'bağımsız Filistin Devleti'nin de dahil olduğunu yazdı.

İSRAİL'DE ŞOK DALGALARI YARATTI

İngiliz DailyMail gazetesi '30 yıllık dostluk sonrası Biden Netanyahu'ya sırtını döndü' başlıklı haberinde iki yakın müttefikin ilişkisinin Biden'ın genç bir senatör olduğu 1980'li yıllara dayandığına dikkat çekti ve dünkü mesajın İsrail'de şok dalgaları yarattığını öne sürdü.