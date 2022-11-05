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Netanyahu çoğunluğu garantiledi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#Yair Lapid
Netanyahu çoğunluğu garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

İsrail’de oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, ülkenin en uzun süreli başbakanlık yapan ismi Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili gönderecek.

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Yaklaşık 6.7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İsrail’de 1 Kasım’da gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayım işlemi tamamlandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 71.3 olarak açıklandı.

SOL KAYBETTİ

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi’ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail meclisinde 64 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti. İsrail Merkez Seçim Komitesi’nin açıkladığı resmi sonuçlara göre Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi 32 milletvekili çıkardı. Sonuçların açıklanmasının ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından İsrail bayrakları paylaştı. Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14 milletvekiliyle seçimi üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi, geçen seçimlere göre vekil sayısını iki katına çıkardı. Buna karşın Başbakan Yair Lapid liderliğindeki “Değişim Koalisyonu” isimli blok toplamda 51 sandalyede kaldı.

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#İsrail#Netanyahu#Yair Lapid

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