Netanyahu baklayı ağzından çıkardı: Gazze’yi süresiz işgal

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İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kıyısından Gazze şehrine doğru kademeli olarak ilerleyişe geçtiğini duyururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Tel Aviv yönetiminin uzun vadeli Gazze planının işgal olduğunu ortaya koyan açıklamalar geldi. Gazze’deki güvenlik sorumluluğunun “belirsiz bir süre için” İsrail’de olacağını belirten Netanyahu, ayrıca rehineler serbest bırakılmadan genel bir ateşkesin söz konusu olmayacağını söyledi.

OSLO’YA ATIF

ABD merkezli ABC televizyonuna röportaj veren Netanyahu, savaş sona erdikten sonra İsrail’in “belirsiz bir süre boyunca” Gazze Şeridi’nin “genel güvenlik sorumluluğunu” elinde tutacağını söyledi. Netanyahu, “Bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda, Hamas terörünün hayal edemeyeceğimiz boyutta patlamasıyla karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun kullandığı “güvenlik sorumluluğu” ifadesinin, 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’nda, Batı Şeria’da yerel yönetimin Filistin’e, güvenlik sorumluluğunun ise İsrail’e ait olduğu bölgelere referans verdiği belirtiliyor.

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İsrailli yetkililer savaştan sonra Gazze’yi işgal etmek istemedikleri konusunda ısrar ederken, söz konusu ifadenin fiili işgali meşrulaştırmak adına tercih edilmiş olabileceği değerlendiriliyor. İsrail’in askeri varlığını Gazze’de uzun süreli bulundurmaya yönelik planları kulislerde dile getirilse de İsrail Başbakanı bunu ilk kez kamuoyu önünde ifade etmiş oldu.

REHİNESİZ ATEŞKES YOK

Genel ateşkesi ancak Hamas’ın Gazze’de tutulan yaklaşık 240 rehinenin tamamını serbest bırakması halinde kabul edeceklerini belirten Netanyahu, “Bu amaçla ateşkes olur ve biz de bunun olmasını bekliyoruz” diye konuştu. “Hamas’a karşı işleyen tek şey bizim yaptığımız askeri baskı” diyen Netanyahu, olası bir ateşkesin “savaş seferberliğine” ve “rehinelerin geri alınması için gösterilen çabalara” zarar vereceğini savundu. Netanyahu, yardımların Gazze’ye girmesi ya da esirlerin tahliyesi için şartları değerlendireceklerini ancak bunun “kısa süreli duraklamalarla” sınırlı olacağını söyledi.

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ORDU İLERLİYOR

Öte yandan Gazze Şeridi’ni kuzey ve güney olarak ikiye ayıran İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentini tam kuşatma altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün gece yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kuzeyden ve güneyden Gazze şehrinin “kalbine” doğru ilerleme kaydettiklerini söyledi. Gazze kenti dün gece de yoğun bombardımana tutuldu.

BEYAZ BAYRAKLARLA TEHCİR: GAZZE’NİN YÜZDE 70’İ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu Gazze kentine ilerleyişini sürdürürken, İsrail ordusu dün bir kez daha sivillerin kuzeyden güneye geçişleri için saat 10.00 ile 14.00 arasında çıkış koridoru açtı. Sosyal medyada kadın, çocuk, yaşlı binlerce Filistinlinin zorunlu göçünün görüntleri paylaşılırken, sivillerin İsrail ordusunun hedefi olmamak için beyaz bayraklar taşıdığı görüldü. İsrail tanklarının gölgesinden siviller kaçmaya çalışırken İsrail ordusu bu insanların Hamas’ın canlı kalkanı olmaktan vazgeçtiğine dair propaganda yaptı. Öte yandan Gazze’deki hükümetin medya ofisi bölgede yaşayanların yüzde 70’inin yerlerinden edildiğini açıkladı. Medya ofisinin raporunda bölgedeki durumla ilgili şu veriler yer aldı:

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Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinliler, kısa süreli açılan koridorlardan güneye gitmeye çalıştı.

CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

Rapora göre ortalama olarak Gazze’deki hastanelere dakikada bir yaralı, saatte ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama altı çocuk ve beş kadın öldürülüyor. Dün itibariyle can kaybı 4 bin 237’si çocuk olmak üzere 10 bin 328 olarak açıklandı.