Netanyahu bahane arıyor! Sandıktan çıkamayınca Filistinlileri suçladı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Filistinlilerin topraklarına zorla el koyulmasıyla 1948’de kurulan ve o günden bu yana işgal ve etnik temizlik politikasıyla Filistinlilerin yaşam alanını her geçen gün daraltan İsrail’de seçimin ardından hükümet, sandığa akın eden Filistinlileri “seçimi çalmakla” itham etti. Ülkenin beşte birini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinli Araplar, neredeyse demokratik haklarını kullandıkları için hırsızlıkla suçlanırken Arap partilerinin tarihi bir başarı elde ederek 120 sandalyeli mecliste 19 vekile ulaşması Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarını çıldırttı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de Katar’dan para aldığı iddia edilen Arap parti liderlerinin tutuklanması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE VE KATAR SUÇLANDI

Netanyahu yanlısı sağcı blok, meclis çoğunluğunu kaybetmelerinin sorumlusu olarak da Filistinlileri işaret etti. Arap partilerin yüksek sandalye sayısına ulaşmasını ise Katar ve Türkiye’ye bağladı. Netanyahu’nun partisi Likud, Katar ve Türkiye’nin Arap seçmenlerin katılımını artırmak için çalışan oluşumlara fon aktardığını iddia ederken İsrail polisi, bunu destekleyecek bir kanıt olmadığını belirterek iddiayı reddetti.

Haberin Devamı

KENDİ SKANDALINA ATIF YAPTI

Netanyahu da dünkü paylaşımında yaşananları “Raamgate” olarak adlandırarak “İsrail’de seçimler çalındı” iddiasında bulundu. Netanyahu “Raamgate” derken, aslında kendisinin yargılandığı yolsuzluk davalarından biri olan “Katargate skandalına” atıf yaptı. Netanyahu’nun yardımcıları Katar’dan rüşvet almakla suçlanarak yargılanmış, dava kendisine kadar uzanmıştı. Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu da yaptığı paylaşımda Ankara ve Doha’yı suçlayarak “Katar’la birlikte Arap ülkeleri ve Türkiye, Netanyahu’yu başbakanlıktan devirmek amacıyla Arap toplumunun seçime katılımını artırmak için İsrail’deki seçimlere milyonlarca dolar akıttı! Bu, İsrail devleti tarihindeki en ağır skandaldır!” dedi.

ŞİN BET’TEN SORUŞTURMA İSTEDİLER

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Noam Sohlberg, yabancı aktörlerin seçimlere müdahalesi ve seçim rüşveti şüphelerinin araştırılması için iç istihbarat servisi Şin-Bet’e başvurdu. Soruşturmanın, yabancı kaynaklardan finansman sağlandığı iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor. Katar ise seçimlere müdahale ettiği veya sonuçları etkilemek amacıyla faaliyetleri finanse ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin İsrail’in iç siyasi çekişmelerine dahil edilmeye çalışıldığını belirterek suçlamaları reddetti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sarıgül tipi Epstein skandalı Haberi görüntüle

HERZOG’TAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise failler soruşturulmalı ve hukukun elverdiği en ağır şekilde cezalandırılmalıdır ancak oy kullanma hakkını kullanmak ve demokrasiye aktif olarak katılmak isteyen koca bir halkı lekelemekten kaçınmalıyız” dedi. Muhalefet bloku ve Yaşar partisinin lideri Gadi Eisenkot da Netanyahu’yu seçim sonuçlarını baltalamaya çalışmakla suçladı.



OY KULLANMAYI TEŞVİK SUÇ MU

Arap Ortak Listesi’nin Genel Başkanı Yusuf Cabarin, oy vermeyi teşvik eden desteğin suç olmadığını belirtti. “Halk arasında oy vermeyi teşvik etmek yasal, meşru ve memnuniyet vericidir” diyen Cabarin, “Arap toplumunda oy oranlarını artırmak ve siyasi katılımı yükseltmek için aktarılan bütçeler varsa, bunda yanlış hiçbir şey yoktur” diye konuştu. Arap Ortak Listesi’ne bağlı Balad partisinin Genel Başkanı Sami Ebu Şehade de Başbakan Netanyahu bloğunun suçlamalarını “ırkçı iftira” olarak nitelendirdi. Diğer yandan İsrail polisi, insanları para karşılığı Raam partisine oy vermeye teşvik ettiği iddia edilen dört kişiyi gözaltına aldı. Raam tarafından yapılan açıklamada suçlamalar reddedildi ve bu kişilerin parti aktivistleri olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

OY SAYIMI BİTTİ

İsrail’de oy sayımının tamamlandığını duyuran Seçim Komitesi’nin açıkladığı son duruma göre, Netanyahu liderliğindeki sağ ve aşırı sağ blok 53 sandalyede kalırken, muhalefet 48, Arap partileri ise 19 milletvekilliği kazandı. 120 sandalyeli Meclis’te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye hiçbir blok ulaşamadı. Arap partileri, elde ettikleri sonuçla hükümetin geleceğini belirleyebilecek kilit konuma gelirken, Netanyahu veya muhalefetin hükümet kurup kuramayacağı bilinmiyor. Uzmanlar, ülkenin tekrar sandığa gidebileceğini aktarıyor.