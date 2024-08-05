Netanyahu ABD Kongresi'nde yalan söylemiş... ABD'li medya devinden itiraf: Hamas sandığınızdan çok daha güçlü

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7 Ekim tarihinden bu yana İsrail, Gazze şeridinde acımasız katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. İsrail Ordusu'nun işgali nedeniyle Gazze Sağlık Bakanlığına göre bu güne kadar 40 bin kişi hayatını kaybetti.



Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, geçen hafta Tahran'da bir suikastte şehit edildi. İsrail sorumluluğu üstlenmedi. Bir gün sonra İsrail, Hamas'ın en üst düzey askeri komutanı Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da Gazze'de düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Hamas bu haberi doğrulamadı.



İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu da uzun süredir İsrail güçlerinin Hamas'ı ortadan kaldırdığı iddiasında bulunuyor. Hatta Netanyahu, ABD kongresinde yaptığı konuşmada "Zafer ufukta" ifadesini bile kullandı.

Ancak ABD'nin ünlü medya kuruluşu CNN'in Amerikan Girişim Enstitüsü'nün Kritik Tehditler Projesi ve Savaş Çalışmaları Enstitüsü ile yaptığı ortak analize göre Gazze'de durum hiç de İsrail'in iddia ettiği gibi değil. İsrail ve Hamas'ın askeri açıklamalarına, Gazze'den görüntülere, uzmanlar ve görgü tanıklarıyla yapılan röportajlara dayanan adli analizlere göre İsrail güçleri Hamas'a karşı zafer ilan etmekten oldukça uzakta.

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İSRAİL İDDİA ETTİĞİ GİBİ HAMASI YOK EDEMEDİ



Yayınlanan analize göre Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugaylarının sahada etkin olan 24 taburundan sadece 3'ü saf dışı kaldı. Analizde 8 taburun İsrail saldırılarından hiç etkilenmediği ve tam kapasite saldırılar düzenleyebildiği ifade ediliyor. Kalan 13 tabur ise İsrail saldırılarından etkilense de hala İsrail'e karşı etkin operasyonlar düzenleyebiliyor.

HAMAS ZAYIFLAYAN TABURLARINI YENİDEN İNŞA ETTİ

Üstelik Hamas, zayıflayan ya da zarar gören taburlarını da yenilemeye başladı. Rapor özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan 16 Hamas taburunun 7'sinin son 6 ayda askeri kabiliyetlerini yeniden inşa etti. Khassam tugayları eldekileri etkin kullanarak ve İsrail askerlerinin geride bıraktıkları mühimmatları değerlendirerek taburlarına malzeme sağladı.

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Hamas da örgüte katılımların arttığını duyurdu. İsrail Ordusu da bu durumu doğruluyor. Bir İsrailli yetkili son dönemde Hamas'a en az birkaç bin kişinin katıldığını ifade etti. Gazze şeridinde yaşayan bir Filistinli ise, "Hamas'ın Gazze'nin kuzeyindeki varlığı tahmin ettiğinizden daha güçlü" dedi.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE HALA HAMAS ETKİN

Üstelik İsrail tam hakimiyet iddia ettiği bölgelerde kontrolü sağlayamadığı da ortaya çıktı. İsrail Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye'yi sonbaharda 3 ay boyunca bombalamış burayı Kassam Tugayları'ndan temizlediğini iddia etmişti. Ancak son veriler geçtiğimiz günlerde İsrail Ordusu'nun bu bölgede zayiat verdiği ve bölgede hala Hamas'ın etkin bir şekilde var olduğu duyuruldu. İsrail'in "Kuzey Gazze tamamen temizlendi" açıklamalarına karşın internete Kassam Tugaylarının son saldırılarının videoları düşmeye devam ediyor.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ile ortak araştırma yürüten Kritik Tehditler Projesi (CTP) Orta Doğu portföy yöneticisi Brian Carter, "İsrailliler bir yeri temizlediklerini söylüyorlar, ancak bu alanları tamamen temizlemediler ve Hamaslıları hiç yenemediler. Hamas savaşmaya hazır ve savaşmak istiyor" dedi.