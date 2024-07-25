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Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken, Gazze'de Filistinlilere yönelik katliam sürdü

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#Binyamin Netanyahu#ABD#Gazze Şeridi
Netanyahu ABD Kongresinde konuşurken, Gazzede Filistinlilere yönelik katliam sürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 01:02

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştuğu sıralarda, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları tarafından bombardımanlar gerçekleştirildi.

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Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Beyt Lahiya beldesinde, toplu halde bulunan Filistinli bir grubun üzerine İsrail savaş uçakları bombalar yağdırdı.

Eş zamanlı olarak Gazze kentinin Şucaiyye, Tel el-Heva ve Zeytun mahalleleri bu kez İsrail topçuları tarafından vuruldu.

Sivil Savunma Birimi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Beyt Lahiye Projesi bölgesinde bazı vatandaşların İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu duyurdu.

Hava saldırısı ve topçu atışları sonucu ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşmasını yaparken, Washington caddelerinde binlerce gösterici, Gazze'de savaşın sonlandırılması ve İsrail'e silah tedarikinin durdurulması için büyük yürüyüşler düzenledi.

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#Binyamin Netanyahu#ABD#Gazze Şeridi

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