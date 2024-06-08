Netanyahu 24 Temmuz’da ABD Kongresi’nde

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Uzun süredir Netanyahu’yu Kongre’ye çağırmaya çalışan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson kesinleşen tarihi sosyal medyadan duyurdu. Ayrıca Johnson, Netanyahu’nun yapacağı konuşmayı sabırsızlıkla beklediğini ve “İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele, bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu” duymak istediğini belirtti.

‘ANLAŞMAZLIKLARIM VAR’

Netanyahu’nun davet edilebilmesi için imza atması gereken ve çağrıya uyan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise duyuruya katılmadı. Duyuruya katılmama sebebiyle ilgili olarak, “Başbakan ile net ve derin anlaşmazlıklarım var, bunu hem özel olarak hem de halka açık bir şekilde dile getirdim ve bunu yapmaya devam edeceğim” diyen Schumer, yine de hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yakalama kararı talebi bulunan Netanyahu’yu davet etmesini, “Ancak Amerika’nın İsrail ile olan ilişkisi sarsılmazdır ve bir kişiyi ya da başbakanı aşar, bu yüzden onun konuşmasını isteme talebine katıldım” sözleriyle açıkladı.

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Daha önce 10 Temmuz 1996, 24 Mayıs 2011 ve 3 Mart 2015 tarihlerinde ABD Kongresi’ne hitap eden Netanyahu, dördüncü defa kürsüye çıkacak.