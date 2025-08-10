Netanyahu'dan skandal işgal açıklaması: Savaşı bitirmenin en iyi yolu

Haberin Devamı

İşgal kararına ilişkin ilk kez konuşan Netanyahu, "İsrail işi bitirecek, Hamas silah bırakacak, yeni Gazze saldırısı planları, Hamas'ın kalan 2 kalesine saldırmayı amaçlıyor" diye konuştu.

Netanyahu, kabinesinin Gazze'deki saldırıları genişletme kararına yönelik eleştirilere yanıt vererek, İsrail'in başkalarının desteği olmadan savaşmaya hazır olduğunu belirtti.

İsrailli esir ve ölen askerlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararı almasını protesto etmek ve esir takası anlaşması talebiyle halkı genel grev yapmaya çağırdı. İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan yapılan açıklamada, 17 Ağustos sabah saat 7 itibariyle genel grev başlatılacağı duyuruldu. Duyurulan genel greve özel şirketlerin, işçi sendikalarının ve hükümet muhalifi vatandaşların katılması beklenirken İsrailli esir aileleri partilere de greve katılma çağrısı yaptı.

İsrail'de on binlerce kişi, 9 Ağustos akşamı Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze'nin işgal kararını protesto etmek için başkent Tel Aviv sokaklarına inmişti.

Savunma Bakanlığı binası önünde Begin Caddesi'ndeki protestoda, Gazze'den serbest bırakılan esir Gadi Mozes'in yeğeni Şai Mozes İsrail askerlerine seslenerek, "Size verilecek görev, esirlerin öldürülmesine katılmak olacak. Bu durumda reddetmekten başka seçenek yok" demişti.

İSRAİL’İN GAZZE PLANI! SİVİLLERİN TAHLİYESİ 6-8 GÜN İÇİNDE TAMAMLAYACAK



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze şehrinin işgali öncesi kentteki sivillerin tahliyesini 6 ila 8 gün içinde tamamlamayı planladığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze şehrini işgal etme planına dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal etmek istemediğini ancak kendi güvenliğini sağlamak istediğini belirterek, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil. Amacımız Gazze'yi özgürleştirmek, Hamas’tan kurtarmak" dedi.

“HAMAS SİLAHSIZLANDIRILACAK”

Gazze’nin silahsızlandırılacağını ifade eden Netanyahu, "Gazze askerden arındırılacak. Güvenlikten İsrail sorumlu olacak. Gelecekteki saldırıları önlemek için Gazze'nin İsrail sınırında bir güvenlik bölgesi kurulacak. Gazze'de İsrail ile barış içinde yaşamayı hedefleyen sivil bir yönetim kurulacak. Hamas'tan sonraki gün için planımız budur" dedi.

Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirmek için 5 şartı sıralayan Netanyahu, "Bir, Hamas silahsızlandırılacak. İkincisi, tüm rehineler serbest bırakılacak. Üçüncüsü, Gazze askerden arındırılacak. Dördüncüsü, güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak ve beşincisi, İsrailli olmayan barışçıl sivil yönetim" dedi.



Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi’nin yönetimi için kabul edilebilir bir seçenek olmadığını iddia eden Netanyahu, "Bizim planımız bu. Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi karşısında İsrail'in işi bitirmekten ve Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan başka çaresi yok" dedi.

SİVİL HALK TAHLİYE EDİLECEK

İsrail'in Gazze Şehri'nin işgal planını "savaşı sona erdirmenin en iyi yolu" olarak nitelendiren Netanyahu, "Gazze'nin yaklaşık yüzde 70 ila 75'i İsrail'in askeri kontrolü altında. Ancak geriye kalan iki Hamas kalesi var. Bunlar Gazze Şehri ve El-Mawasi" dedi.

İsrail ordusuna Hamas'ın Gazze Şehri'nde kalan iki kalesini dağıtma talimatı verildiğini belirten Netanyahu, sivil halkın çatışma bölgelerinden güvenli bölgelere geçişinin sağlanacağını ve söz konusu bölgelerde sivillere bol miktarda yiyecek, su ve tıbbi bakım verileceğini iddia etti.

Savaş boyunca İsrail’in politikasının insani krizi önlemek olduğunu iddia eden Netanyahu, İsrail’in Gazze’de açlığı silah olarak kullandığını reddetti. İsrail'in savaş boyunca Gazze’ye yeterli yardımın girmesine izin verdiğini öne süren Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımları düzgün bir şekilde dağıtamadığını iddia etti.

İşgal planına ait zaman çizelgesinin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini aktaran Netanyahu, "Her şeyden önce güvenli bölgelerin kurulmasını ve böylece Gazze Şehri'ndeki sivil nüfusun dışarı çıkabilmesini sağlamak istiyoruz" dedi. Refah'taki sivillerin bölgeden çıkarılmasının "yaklaşık sekiz gün ya da altı gün" sürdüğünü dolayısıyla Gazze Şehri’nde de "benzer bir sonuç elde edebileceklerini düşündüğünü" ifade eden Netanyahu, "Kesin zaman çizelgesinden bahsetmek istemiyorum ama oldukça kısa bir zaman çizelgesinden bahsediyoruz çünkü savaşı sona erdirmek istiyoruz" dedi.

Cumartesi akşamı Tel Aviv'de düzenlenen protesto

GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım alabilmek için bekleyenlerin de olduğu en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup Filistinli sivili hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen bombardımanda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD YARDIM DAĞITIM MERKEZİNİN ÇEVRESİNDEKİ SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Dave mevkiinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında Filistinli sivillerin toplandığı bölgeye düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Sudaniyye Mahallesi yakınlarına düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli yaşamını yitirdi.