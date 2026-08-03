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Nepalli dağcı ve ekibinden acı haber... 5700 metrede dondular

Güncelleme Tarihi:

#Broad Peak#Nirmal Purja#Dağcılık
Nepalli dağcı ve ekibinden acı haber... 5700 metrede dondular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 07:00

Broad Peak Dağı’nda meydana gelen çığın ardından kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja’nın da bulunduğu 10 dağcının öldüğü açıklandı.

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PAKİSTAN’daki Broad Peak Dağı’nda kaybolan ünlü dağcı Nirmal Purja ve ekibinden acı haber geldi. Purja’nın organizasyon şirketinden yapılan açıklamada, “Purja ile yanında yer alan diğer ekip üyelerinin de yaşamını yitirdiği bilgisi tarafımıza ulaştı” ifadeleri kullanıldı. Pakistan Alp Kulübü ise Purja’nın cesedinin dağın yaklaşık 5 bin 700 metre yüksekliğinde bulunduğunu, aynı bölgede üç cesedin daha görüldüğünü ancak kimliklerinin henüz doğrulanmadığını duyurdu.

 BAŞSAĞLIĞI mesajları YAĞDI

Ölüm haberinin ardından dünyadan mesaj yağdı. Nepal Başbakanı Balendra Şah, “Purja da dahil olmak üzere 6 Nepalli ve 4 yabancı dağcının trajik ölümü bizi şok etti. Onların cesareti her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir” açıklaması yaptı. İngiltere Prensi William, “Purja’nın trajik ölümünü duymaktan gerçekten üzüntü duyduğunu” kaydetti. Purja, İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nin en seçkin ve gizli özel kuvvetler birimi olan SBS (Special Boat Service) kadrosuna kabul edilen ilk Nepal vatandaşı olmuştu.

 

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#Broad Peak#Nirmal Purja#Dağcılık

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