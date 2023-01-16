Nepal'deki uçak faciasının son görüntüsü ortaya çıktı... Rus blogger dakikalar önce paylaştı!

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Nepal dün sabah saatlerinden beri adeta kâbusu yaşıyor...

Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçağın düşmesi dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ederken yolcuların faciadan kısa bir süre önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Uçakta bulunan yolculardan birisi olan Rus seyahat blog yazarı, Elena Banduro tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

33 yaşındaki Banduro, uçak Pokhara'da bir vadiye düşüp alevler içinde kalmadan sadece birkaç dakika önce gülümseyen bir selfie paylaşmıştı.

Talihsiz kadın fotoğrafının altına 'Nepal'a yolculuk' notunu düşmüştü.

Sonu Jaiswal isimli bit yolcunun akıllı telefonu ile kayıt altına aldığı video uçağın son görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, video devam ederken, kamera bir anda sallanmaya ve yolcular bağırmaya başlıyor.

Hindistan basınında yer alan haberlerde yolcunun uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Jaiswal’in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.

Uçakta 4'ü mürettebat 72 kişi bulunuyordu. Uçağı karakutusu ise sabah saatlerinde bulundu.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Pushpa Kamal Dahal yaptığı açıklamada, yarın ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini bildirerek, herkesin bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına yarına kadar ara verildiğini aktardı. Başbakan Dahal liderliğindeki acil kabine toplantısının ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Bishnu Paudel, hükümetin kazanın nedenini araştırmak için bir komite kurduğunu ifade ederek, komitenin kaza ile ilgili 45 gün içinde rapor vermesinin beklendiğini açıkladı.