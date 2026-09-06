Nepal’deki selde 10. gün mucizesi

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Nepal Ordusu ve yabancı uzmanlardan oluşan ekip, Rasuwa bölgesindeki hidroelektrik projesinin tünelinde mahsur kalan işçiyi girişten 225 metre içeride buldu. Kurtarma ekipleri, önceki gün de Trishuli 3A Hidroelektrik Santralı’nın tünelinde mahsur kalan iki Nepalli işçiyi dokuz gün sonra sağ çıkarmıştı. Ülkedeki 12 hidroelektrik projesinde yaklaşık 900 işçinin kayıp olduğu, bunlardan 500’ünün tünellerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Nuwakot kentinde ise enkaz altındaki evden 60 yaşındaki bir kadın kurtarıldı. Sel felaketi nedeniyle 5 bin 531 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.