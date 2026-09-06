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Nepal’deki selde 10. gün mucizesi

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#Sel Felaketi#Nepal Kurtarma Operasyonu#Çin Vatandaşı
Nepal’deki selde 10. gün mucizesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 07:00

NEPAL ile Çin sınırında 26 Ağustos’ta meydana gelen ve 1344 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, enkaz ve çamurla kapanan bir tünelde mahsur kalan bir Çin vatandaşı 10 gün sonra sağ kurtarıldı.

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Nepal Ordusu ve yabancı uzmanlardan oluşan ekip, Rasuwa bölgesindeki hidroelektrik projesinin tünelinde mahsur kalan işçiyi girişten 225 metre içeride buldu. Kurtarma ekipleri, önceki gün de Trishuli 3A Hidroelektrik Santralı’nın tünelinde mahsur kalan iki Nepalli işçiyi dokuz gün sonra sağ çıkarmıştı. Ülkedeki 12 hidroelektrik projesinde yaklaşık 900 işçinin kayıp olduğu, bunlardan 500’ünün tünellerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Nuwakot kentinde ise enkaz altındaki evden 60 yaşındaki bir kadın kurtarıldı. Sel felaketi nedeniyle 5 bin 531 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

 

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#Sel Felaketi#Nepal Kurtarma Operasyonu#Çin Vatandaşı

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