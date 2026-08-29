Nepal'deki felakette korkunç tablo! Ekipler dehşete düştü... 'Her şeyi yutan dev bir canavar gibiydi'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki Himalayalar'da yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaştı. Nepal'de can kaybı 626'ya, Çin tarafında ise 7'ye yükselirken toplam ölü sayısı 633'e ulaştı. Yaklaşık 3 bin kişi hâlâ kayıp olurken, kurtarma ekiplerinin anlattıkları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

CAN KAYBI 633'E YÜKSELDİ, 3 BİNE YAKIN KİŞİ KAYIP

Nepal'de günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, ülkenin birçok bölgesini adeta savaş alanına çevirdi. Taşan nehirler evleri, yolları ve köprüleri sürükledi.

Şiddetli yağışların ardından taşan Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri, Nepal'in birçok bölgesini haritadan sildi. Resmi verilere göre Nepal'de 626, Çin'in Tibet tarafında ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Nepal makamları kayıp sayısını 2 bin 426 olarak güncelledi. Çin tarafında da 554 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Kayıplar arasında yüzlerce yabancı turistin de bulunduğu belirtildi.

Haberin Devamı

En ağır yıkımın yaşandığı bölgelerin başında Chitwan, Nawalparasi East, Gorkha, Dhading, Nuwakot ve Rasuwa geldi.

EKİPLER SINIRA ULAŞMAK İÇİN HALATLARLA İLERLEDİ

Çin'den gelen 21 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir kurtarma köpeği, neredeyse tamamen yıkılan Gyirong sınır geçiş noktasına ulaşmayı başardı.

Ancak ekiplerin bölgeye ulaşması bile başlı başına bir mücadeleye dönüştü. Yollar tamamen yok olduğu için görevliler sarp kayalıkları ve ormanlık alanları halatlar yardımıyla aşarak ilerledi.

Kurtarma görevlisi Zou Mingqi, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle anlattı:

"Yol yoktu. Her yer bakir ormanlarla ve sarp kayalıklarla kaplıydı."

Komplekse ulaştıklarında karşılaştıkları manzarayı ise tek cümleyle özetledi:

"Gözün alabildiği her yerde harabelerden başka bir şey yoktu."

HİNDİSTAN SINIRINDAN CESET TOPLADILAR

Haberin Devamı

Taşan Trishuli Nehri'nin sürüklediği cesetler yüzlerce kilometre ilerleyerek Hindistan sınırına kadar ulaştı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yalnızca afet bölgesinde değil, nehir boyunca geniş bir alanda sürdürdü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde dev su ve moloz kütlelerinin binaları saniyeler içinde sürüklediği, kaçmaya çalışan insanların ise sel sularının arasında kaldığı görüldü.

TÜNELDE MAHSUR KALANLAR İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Nepal ordusu, Rasuwa'daki hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için tehlikeli bir operasyon başlattı.

Kurtarma ekipleri, metrelerce kalınlıktaki çamurun içinde sürünerek ilerledi ve mahsur kalanları tek tek güvenli bölgelere taşıdı.

Haberin Devamı

Nepal Dışişleri Bakanı Şişir Khanal, ülkenin özellikle tünel kurtarma operasyonları ile cesetlerin teşhis edilmesi ve muhafaza edilmesi konusunda yabancı teknik desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Khanal ayrıca, yıkılan yaklaşık 20 köprünün yerine hızla kurulabilecek Bailey tipi taşınabilir köprüler için Hindistan ve Çin'den yardım talep ettiklerini duyurdu.

Nepal makamları şimdiye kadar 2 bin 301 kişinin kurtarıldığını veya yaralı olarak tedavi edildiğini açıkladı. Arama-kurtarma çalışmalarına 4 bin 811 görevli katılırken, 27 polisin de hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

KÖYLER ÇAMUR ALTINDA, HELİKOPTERLER TEK UMUT OLDU

Haberin Devamı

Nepal ordusuna ait helikopterler, kayıp kişileri aramak için Tibet sınırına yakın bölgelere uçuşlarını sürdürdü. Ancak kötü hava koşulları ve ikinci sel riski operasyonları zorlaştırdı.

Katmandu'dan Tibet sınırına uzanan Nuwakot yolu boyunca ilerleyen ekipler, evsiz kalan binlerce kişinin yol kenarındaki derme çatma barınaklara sığındığını gördü.

Evini kaybeden Shanti isimli kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Her şeyimizi kaybettik ama canımızı kaybetmediğimiz için şanslıyız. Nehir kenarında olmaktan korktuğumuz için daha yükseğe taşındık. Kim bilir, belki bir sel daha olur."

"HER ŞEYİ YUTAN DEV BİR CANAVAR GİBİYDİ"

Haberin Devamı

Felaket bölgesinde kayıp yakınlarını arayan Prem Bahdur Tamang'ın anlattıkları yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Tur rehberi olarak çalışan yeğeni Sangyam Rumba'nın selden dakikalar önce ailesiyle son kez konuştuğunu söyleyen Tamang, günlerdir elindeki fotoğrafla sokak sokak dolaştığını anlattı.

Tamang yaşanan felaketi, "Bu selden kim kurtulabilir ki? Her şeyi yutan dev bir canavar gibiydi." sözleriyle anlattı.

Tamang, yeğeninin ailesinin üç gündür yemek yemediğini ve umutla kötü haber arasında sıkışıp kaldıklarını söyledi.

NEPAL YABANCI ÜLKELERDEN TEKNİK DESTEK İSTEDİ

Nepal Dışişleri Bakanı Şisir Hanal, ülkenin özellikle tünel kurtarma operasyonları ile cesetlerin teşhis edilmesi ve muhafaza edilmesi gibi teknik alanlarda yabancı desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Hanal, Hindistan ve Çin'den yıkılan köprülerin yerine hızla kurulabilecek taşınabilir Bailey köprüleri talep ettiklerini belirtti.

"Yeterli uzmanlığımız olmayan alanlarda özel teknik yardımlar için talepte bulunduk." diyen Hanal, arama-kurtarma kapasitesinin ise büyük ölçüde ülke içinde karşılandığını ifade etti.

YENİDEN İNŞA İÇİN 5 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, ülkenin yeniden ayağa kalkabilmesi için 4 ila 5 milyar dolar (yaklaşık 160 ila 200 milyar TL) kaynağa ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Wagle, "Bu sadece bir tahmin. Kayıplar ve hasarlar hâlâ değerlendiriliyor." diyerek gerçek maliyetin ilerleyen günlerde netleşeceğini söyledi.

Yetkililer, şimdiye kadar 2 bin 301 kişinin kurtarıldığını veya yaralı olarak tedavi altına alındığını, arama kurtarma çalışmalarına ise 4 bin 811 görevlinin katıldığını bildirdi. Ancak dağlık arazi, çöken altyapı ve devam eden yağışlar nedeniyle binlerce kayba ulaşmanın günler, hatta haftalar sürebileceği uyarısı yapıldı.

EVLERİNİ KAYBEDENLER YÜKSEK BÖLGELERE KAÇTI

On binlerce kişi evlerini terk ederek daha yüksek noktalara sığındı. Birçok aile yol kenarındaki geçici barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Evini kaybeden Shanti, "Her şeyimizi kaybettik ama canımızı kaybetmediğimiz için şanslıyız." dedi.

Bölgede ikinci bir sel ihtimali nedeniyle birçok kişi nehir kenarına dönmeye cesaret edemiyor.