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Nepal'de yeni mucize: 10 gün sonra kurtarıldılar

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#Nepal#Sel#Felaket
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 12:33

Nepal'de şiddetli sellerin ardından kayıp işçiler için yürütülen arama çalışmalarında 10 gün sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Bir kadın ve bir Çin vatandaşı, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda sağ kurtarıldı.

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Nepal'de yıkıcı sellerin ülkeyi vurmasının üzerinden 10 gün geçtikten sonra kurtarma ekipleri, bir Çin vatandaşı ile bir kadını sağ olarak kurtardı. Yetkililer, Trishuli hidroelektrik santralindeki tünelden çıkarılan Çin vatandaşının sağlık durumunun takip edildiğini söyledi.

225 METRELİK TÜNELDEN SAĞ ÇIKARILDI

Nepal Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Çin vatandaşı, bir hidroelektrik tünelinden kurtarıldı. Böylece Trishuli hidroelektrik santralinde canlı kurtarılan işçi sayısı üçe yükseldi.

Nepalde yeni mucize: 10 gün sonra kurtarıldılar

Nepal ordusu, Nepalli askerler ile Güney Koreli afet uzmanlarından oluşan ortak kurtarma ekibinin, Çin vatandaşını 225 metre uzunluğundaki tünelden çıkardığını açıkladı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun kontrol edildiği belirtildi.

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Dün, santraldeki tünelden iki Nepalli işçi sağ olarak çıkarılmıştı.

HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarının ardından Çin vatandaşı helikopterle bölgeden tahliye edildi. Görüntülerde, uçuş sırasında bir ordu sağlık görevlisinin kurtarılan kişinin durumunu kontrol ettiği görüldü.

Nepalde yeni mucize: 10 gün sonra kurtarıldılar

Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yayımlanan bir fotoğrafta ise iki kurtarma görevlisinin adamı tünelden dışarı taşıdığı görüldü.

Kurtarma operasyonu, sellerin Nepal'i vurmasından 10 gün sonra gerçekleşebildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1342'YE ÇIKTI

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal polisi, ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye çıktığını, kayıp 4 bin 886 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Selde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin 8 farklı bölgeden çıkarıldığını belirten polis, cenazelerin 360'ının Chitwan, 230'unun Batı Nawalparasi, 222'sinin Doğu Nawalparasi, 192'sinin Nuwakot, 160'ının Rasuwa, 73'ünün Gorkha, 67'sinin Dhading ve 38'inin Tanahun'da bulunduğunu aktardı.

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Nepalde yeni mucize: 10 gün sonra kurtarıldılar

Polis, afet bölgelerinde arama-kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 7 bin 912 polisin görevlendirildiğini belirtti.

 

UZMANLAR, BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Nepalde yeni mucize: 10 gün sonra kurtarıldılar

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

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Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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#Nepal#Sel#Felaket

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