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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Nepal’de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp

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Nepal’de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp
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Nepal’de şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Başkent Katmandu’ya yakın üç köy toprak kaymasından nasibini alırken, felakette 12 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi ise kayıp...

Nepal’de aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Ayrıca, Sindhupalchok bölgesinde de 5 kişinin yaralandığı ve 11 evin yerle bir olduğu ifade edildi.  

Muson yağmurlarının, Nepal, Hindistan ve Bangladeş’te Ağustos ayında sel ve toprak kaymalarına yol atığı belirtilirken; Nepal-Çin sınırına yakın bir yerde bulunan Sindhupalchok’ta 2020’de en az 55 kişinin yaşamını yitirdiği 17 raporlanmış toprak kayması meydana geldiği açıklandı.

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