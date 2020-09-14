Nepal’de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp

Nepal’de aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Ayrıca, Sindhupalchok bölgesinde de 5 kişinin yaralandığı ve 11 evin yerle bir olduğu ifade edildi.

Muson yağmurlarının, Nepal, Hindistan ve Bangladeş’te Ağustos ayında sel ve toprak kaymalarına yol atığı belirtilirken; Nepal-Çin sınırına yakın bir yerde bulunan Sindhupalchok’ta 2020’de en az 55 kişinin yaşamını yitirdiği 17 raporlanmış toprak kayması meydana geldiği açıklandı.