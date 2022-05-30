Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu

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Nepal’de dün Tara Air’e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal’in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.

Kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, “Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.

Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı.

Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.