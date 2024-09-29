×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Nepal'de heyelan ve sel felaketi: 100 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Nepal#Sel#Toprak Kayması
Nepalde heyelan ve sel felaketi: 100 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 12:41

Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 100 kişi öldü. Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Haberin Devamı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nepal#Sel#Toprak Kayması

BAKMADAN GEÇME!