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DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:14 | Son Güncelleme:

Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu

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Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu
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Nepal'de bulunan ve dünyada çok nadir görülen ilginç hayvana halk tarafından tapılmaya başlandı.

Nepal’de altın renkli bir kaplumbağa bulundu. Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.

Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor. 

Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.  

Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu


YEREL HALK KUTSAL KABUL ETTİ

Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu’nun enkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti. Kaplumbağa, dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğu belirtildi. 

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