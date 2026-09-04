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Nepal’de 9 gün sonra gelen mucize

Güncelleme Tarihi:

#Nepal#Sel Felaketi#Buzul Çığ Felaketi
Tuğba Bozkurt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:51

Nepal’de geçen hafta meydana gelen ölümcül sel felaketinin ardından, hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan iki işçi, dokuz gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

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Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Raja Ram Basnet, arama kurtarma ekiplerinin, selin en ağır hasarı verdiği alanlardan biri olan Trishuli 3A hidroelektrik santrali tünelindeki çalışmalarda iki kişiye canlı ulaştığını bildirdi. Bölgedeki yerel televizyonların yayımladığı görüntülerde, çamura bulanan ilk işçinin bir kurtarma görevlisinin omzunda tünelden çıkarıldığı görüldü.

Kurtarılan ilk kişinin santralde ustabaşı olarak çalışan Sanjay Shah olduğu ve Trishuli’deki ordu kışlasına sevk edildiği öğrenildi. Kısa süre sonra aynı tünelden, süpervizör Kabir Maharjan da sağ çıkarıldı. Sözcü Basnet, işçilerin yerin 170 metre derinliğinden kurtarıldığını açıkladı.

BUZUL ÇÖKMESİ FELAKETİ TETİKLEDİ

Felakete Nepal ile Tibet sınırındaki eriyen bir buzulun çökmesi neden oldu. Buzulun çökmesiyle vadi boyunca ilerleyen çamur ve moloz yüklü dev su kütlesi, bölgedeki tesislerin çoğunu kullanılamaz hale getirdi.

Nepal’de 9 gün sonra gelen mucize
Nepal ordusunun paylaştığı fotoğraflar

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Cuma sabahı tünelde açılan gedikten içeri giren ekipler, tünelin derinliklerinden sesler geldiğini belirledi. Görevlilerin “Paniğe kapılmayın, sizi çıkarıyoruz” çağrısına, içeriden “Tamam” cevabı alındı.

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Nepal’de 9 gün sonra gelen mucize

TÜNELLERDE YAŞAM MÜCADELESİ

Arama kurtarma faaliyetleri, tünellerdeki hava boşlukları sayesinde hayatta kalanların olabileceği düşüncesiyle bu noktalara odaklandı. Felaketin başından bu yana hidroelektrik projelerinin yürütüldüğü sahalardan 270’i aşkın kişi kurtarıldı.

Upper Trishuli 3A tesisinde tünel girişini kapatan yoğun çamur tabakası yüzünden ekipler ancak 6’ncı günde tünellere ulaşabildi. Yetkililer, tünel içinde halen 30 ila 40 kişinin sağ olabileceğini tahmin ediyor.

Ordu ve uzman ekipler tünel girişindeki kayaları ve çamuru temizlemek için aralıksız çalışırken, cuma sabahı gelen sesler umutları yeniden artırdı.

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Yerel makamların verilerine göre, 12 ayrı hidroelektrik projesinde yaklaşık 900 işçiden haber alınamıyor. Kayıp işçilerden 500’e yakınının tünellerde mahsur kaldığı değerlendiriliyor.

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#Nepal#Sel Felaketi#Buzul Çığ Felaketi

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