Nepal'de 3. gün! Baraj patladı: Halka 'yükseklere kaçın' uyarısı

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Nepal'de sel ve heyelanların yol açtığı felakette bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisi, cuma sabahı yaptığı açıklamada sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 475'e yükseldiğini bildirdi. Çin'in Tibet bölgesinde de 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

HALKA "YÜKSEKLERE KAÇIN" UYARISI

Nepal, Tibet sınırındaki bir barajın yeniden patladığını açıkladı. Suların iki saat içinde Nepal sınırına ulaşması beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlara ise "yüksek yerlere çıkın" çağrısı yapıldı.

Yetkililer, barajın patlaması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildiğini duyurdu.

1300'DEN FAZLA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Nepal ve Tibet'te 1300'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri, hayatta kalanlara ulaşmak ve kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ancak dağlık arazi, kötü hava koşulları, hasar gören yollar ve köprüler ile iletişim ve elektrik kesintileri kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Nepal Başbakanı Balendra Şah, perşembe günü 69 tahliye uçuşuyla 573 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Şah ayrıca Nepal ordusu, silahlı polis gücü ve ulusal polisten 13 binden fazla güvenlik personelinin bölgeye görevlendirildiğini belirtti.

Başbakan Şah, hükümetin önceliğinin can kurtarmak, kayıp kişileri aramak ve afetzedelere yardım ulaştırmak olduğunu söyledi. Şah, selden etkilenen bölgeleri de ziyaret ediyor.

UZAK BÖLGELERE ULAŞMAK GÜNLER SÜREBİLİR

Afet yönetimi uzmanları, bazı topluluklara ulaşmanın günler, hatta haftalar sürebileceği uyarısında bulundu.

Tulane Üniversitesi Afetlere Dayanıklılık Liderlik Akademisi Direktörü Dr. Regardt Ferreira, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Uzak ve dağlık bölgelerde, hasar görmüş yollar, köprüler ve iletişim altyapısı, tüm toplulukları hızla izole edebilir." dedi.

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Ferreira, "Sel ve toprak kaymalarının ardından geride kalan molozların büyüklüğü ve hacmi, erişimi daha da zorlaştırabilir, yolları kapatabilir ve bazı güzergahları tamamen geçilmez hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Ferreira, "Genel olarak, erişim acil durum müdahale ekipleri için en büyük zorluklardan biri olacaktır. Yardıma ihtiyaç duyulan yerleri biliyor olabilirler, ancak bu topluluklara fiziksel olarak ulaşmak için çok sınırlı seçenekleri vardır." dedi.

Bazı bölgelerde hava desteğinin tek seçenek olabileceğini belirten Ferreira, hava koşulları, kullanılabilir uçak sayısı ve yardım talebinin büyüklüğüne bağlı olarak izole topluluklara ulaşmanın günler, bazı durumlarda ise haftalar sürebileceğini söyledi.

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Ferreira ayrıca, yerel müdahale ekiplerinin de aile üyelerinin kaybı gibi felaketin etkilerini yaşadığını, buna rağmen başkalarına yardım etmelerinin beklendiğini belirtti.

Sel felaketinden önce





Sel felaketinden sonra

HİDROELEKTRİK SANTRALİNDE 350 KİŞİ KURTARILDI

Nepal ordusu, Yukarı Trishuli hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan 350 kişiyi kurtardı. Ancak içeride yaklaşık 100 kişinin daha mahsur kaldığı değerlendirildi.

İşçiler ve yerel halktan oluşan grup, çarşamba günü meydana gelen selden bu yana hidroelektrik santralinin içinde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, tehlikeli koşullara rağmen içeride kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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SAĞLIK MERKEZLERİ DOLMAYA BAŞLADI

Selden etkilenen bölgelerdeki sağlık merkezlerine başvuran hastalarda çamur nedeniyle boğulma ve darbe sonucu oluşan yaralanmalar görüldü.

Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi Müdür Yardımcısı Dr. Gopal Sedain, Sky News'e yaptığı açıklamada, "göğüs, karın, uzuvlar ve yüz bölgesinde" travmatik yaralanmalar gördüklerini söyledi.

Sedain, "Birçok insan gördük, suyla karışan çamur yüzünden boğulmuşlardı ve vücutlarının her yerinde, burunlarında, yüzlerinde, ağızlarında çamur vardı." dedi.

Doktor Sedain, hastanenin beklenenden daha az hasta kabul ettiğini belirtti. Bunun nedeninin çok sayıda kişinin sel sularına kapılması ve sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çekmesi olabileceğini söyledi.

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KORKUTAN DEPREM

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'ne (GFZ) göre, perşembe günü geç saatlerde Tibet'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün selin meydana geldiği bölgenin yüzlerce kilometre kuzeyinde bulunduğu belirtildi.

Bölgede ayrıca toprak kayması sonucu oluşan doğal bir baraj nedeniyle büyük miktarda su birikti. Uzmanlar, oluşan barajdaki herhangi bir hareketliliğin suyun bariyeri aşmasına ve ikinci bir sele yol açmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

TRUMP'TAN NEPAL'E YARDIM SÖZÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Nepal'deki felaketin ardından ülkeye yardım gönderileceğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu korkunç bir durum. Nepal'i aradık, ihtiyaç duydukları her türlü yardımı teklif ettik." dedi.

Trump, "Yardım gönderiyoruz ve liderlerle görüştük, istedikleri her şeyi sağlayacağımızı bildirdik." ifadelerini kullandı.