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Nepal sele teslim: Yüzlerce kişi kayboldu

Güncelleme Tarihi:

#Nepal Sel Felaketi#Rasuwa#Bhotekoshi Nehri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 15:47

Nepal'in Rasuwa bölgesinde geniş çaplı sel felaketi meydana geldi. Selde ilk belirlemelere göre 95 kişi yaşamını yitirdi. Afet bölgesinde, Çin sınırındaki sel felaketinde Tibet'i ziyaret etmeye hazırlanan 384 hacıyla iletişimin kesildiği bildirildi.

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Nepal'de dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldiği kaydedildi. En az 25 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ilk belirlemelere göre selde 95 kişinin öldüğünü belirtti. Sel felaketinin, sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı heyelandan kaynaklandığı ifade edildi.

Nepal devlet medyasının haberine göre, bölgede inşaatı devam eden bir hidroelektrik santralinde çalışan 60 işçi kayboldu. Rasuwa belediyesindeki 20 megavatlık Langtang Khola Hidroelektrik Projesi'nde görevli işçiler, tünel içinde beton çalışması yürütüyordu. Selin projede ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Nepal sele teslim: Yüzlerce kişi kayboldu

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YÜZLERCE HACIYLA İLETİŞİM KOPTU

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek 384 hacıdan da haber alınamadığını ifade etti.

Nepal sele teslim: Yüzlerce kişi kayboldu

Selin Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

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4.4'LÜK DEPREM SELİ TETİKLEDİ 

Nepal Dışişleri Bakanı Şişir Khanal, selin bir depremin tetiklediği toprak kayması sonucu oluştuğunu açıkladı. Khanal, "Bugün sabah 8.37'de meydana gelen deprem nedeniyle büyük bir heyelan yaşandı ve nehir yatağını tıkadı. Bu da sele neden oldu" dedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, bölgede aynı saatlerde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Nepal sele teslim: Yüzlerce kişi kayboldu

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, bölgeye acil müdahale ekibi ve yardım malzemeleri gönderdi. Asya-Pasifik Kızılhaç ofisi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Toplulukların tetikte olmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları" uyarısında bulundu.

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Nepal sele teslim: Yüzlerce kişi kayboldu

KIZILHAÇ ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNİ GÖREVLENDİRDİ

Kızılhaç'ın Nepal ekibinin "acil müdahale ekiplerini devreye aldığı, gönüllüleri harekete geçirdiği ve acil yardım malzemeleriyle birlikte bir ekip gönderdiği" belirtildi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun, kriz durumlarında ulusal ekiplerle yakın işbirliği içinde çalışarak "müdahaleye destek vermeye hazır olduğu" ifade edildi. Sel felaketinde can kaybı ve kayıplara ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'den ise "büyük can kaybı" endişesiyle ilgili açıklama geldi. Yetkililer, selin yol açtığı yıkımın boyutunun giderek netleştiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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#Nepal Sel Felaketi#Rasuwa#Bhotekoshi Nehri

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