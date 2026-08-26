Nepal sele teslim: Yüzlerce kişi kayboldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Nepal'de dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldiği kaydedildi. En az 25 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ilk belirlemelere göre selde 95 kişinin öldüğünü belirtti. Sel felaketinin, sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı heyelandan kaynaklandığı ifade edildi.

Nepal devlet medyasının haberine göre, bölgede inşaatı devam eden bir hidroelektrik santralinde çalışan 60 işçi kayboldu. Rasuwa belediyesindeki 20 megavatlık Langtang Khola Hidroelektrik Projesi'nde görevli işçiler, tünel içinde beton çalışması yürütüyordu. Selin projede ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Haberin Devamı

YÜZLERCE HACIYLA İLETİŞİM KOPTU

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek 384 hacıdan da haber alınamadığını ifade etti.

Selin Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

4.4'LÜK DEPREM SELİ TETİKLEDİ

Nepal Dışişleri Bakanı Şişir Khanal, selin bir depremin tetiklediği toprak kayması sonucu oluştuğunu açıkladı. Khanal, "Bugün sabah 8.37'de meydana gelen deprem nedeniyle büyük bir heyelan yaşandı ve nehir yatağını tıkadı. Bu da sele neden oldu" dedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, bölgede aynı saatlerde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, bölgeye acil müdahale ekibi ve yardım malzemeleri gönderdi. Asya-Pasifik Kızılhaç ofisi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Toplulukların tetikte olmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları" uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

KIZILHAÇ ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNİ GÖREVLENDİRDİ

Kızılhaç'ın Nepal ekibinin "acil müdahale ekiplerini devreye aldığı, gönüllüleri harekete geçirdiği ve acil yardım malzemeleriyle birlikte bir ekip gönderdiği" belirtildi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun, kriz durumlarında ulusal ekiplerle yakın işbirliği içinde çalışarak "müdahaleye destek vermeye hazır olduğu" ifade edildi. Sel felaketinde can kaybı ve kayıplara ilişkin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'den ise "büyük can kaybı" endişesiyle ilgili açıklama geldi. Yetkililer, selin yol açtığı yıkımın boyutunun giderek netleştiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.