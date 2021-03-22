MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNeo-Nazi grubu 'Sonnenkrieg Division', terör örgütleri listesine dahil edildi
GeriDünya Neo-Nazi grubu 'Sonnenkrieg Division', terör örgütleri listesine dahil edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Neo-Nazi grubu 'Sonnenkrieg Division', terör örgütleri listesine dahil edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neo-Nazi grubu 'Sonnenkrieg Division', terör örgütleri listesine dahil edildi

Avustralya'da ilk kez aşırı sağcı bir grup, resmen terör örgütü olarak kabul edildi. Neo-Nazi grubu 'Sonnenkrieg Division', terör örgütleri listesine dahil edildi.

Avustralya, Neo-Nazi grubu Sonnenkrieg Division'ı (SKD), terör örgütleri listesine aldı.

Uluslararası basındaki haberlere göre, söz konusu gelişmenin ardından ülkede ilk kez aşırı sağcı bir grup, resmen terör örgütü olarak kabul edildi.

İçişleri Bakanı Peter Dutton, SKD'nin terör örgütleri listesine alınmasının hükümetin şiddet ve aşırılıkla mücadelede girişimlerini artırma çabalarının ardından geldiğini söyledi.

Dutton, "SKD, yaşam tarzımıza ve ülkemize ciddi zarar vermeye çalışan, terörist aktörleri cesaretlendiren ve şiddet içeren bir ideolojiye bağlıdır." dedi.

SKD mensuplarının İngiltere'de terörü teşvik etmek, terörist saldırıya hazırlanmak, terörist materyalleri bulundurmak ve yaymak da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan hüküm giydiğini hatırlatan Dutton, SKD’nin terörizmi desteklemesi ve teşvik etmesiyle dünya çapında aşırılık yanlılarına ilham verme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Avustralya'da yasaklı örgütlere destek verenler, 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

İngiltere de Şubat 2020'de SKD'yi yasaklamıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi