Nelson Mandela'yı serbest bırakmıştı... Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında hareketli gün Yeni rekorlar gelebilirAltın fiyatlarında hareketli gün! Yeni rekorlar gelebilir#Altın Fiyatları
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Fenerbahçede beklenen golcü kararı Eşi de transferi paylaştı, geliyor...Fenerbahçe'de beklenen golcü kararı! Eşi de transferi paylaştı, geliyor...#Fenerbahçe
Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük seferberliğini sürdürüyoruzErdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük seferberliğini sürdürüyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
MEB duyurdu: 8 dönem şartı kaldırıldıMEB duyurdu: 8 dönem şartı kaldırıldı#Millî Eğitim Bakanı
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor'Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!'#Ayşecan Tatari
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
Disipline sevk edilecek mi İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıDisipline sevk edilecek mi? İYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#LÜTFÜ TÜRKKAN
YouTubedan flaş hamle... Sosyal medyada yeni dönem: Artık göremeyeceksinizYouTube'dan flaş hamle... Sosyal medyada yeni dönem: Artık göremeyeceksiniz! #Youtube
Kolumu kaldıramayacak kadar hastaydım ama bu komik pijama beni eğlendirdiKolumu kaldıramayacak kadar hastaydım ama bu komik pijama beni eğlendirdi#İnstagram
Görülmemiş anlaşma Her şeyini aldı... 2050 yılına kadar...Görülmemiş anlaşma! Her şeyini aldı... 2050 yılına kadar...#Mauro Icardi
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
HABERLERDünya Haberleri

Nelson Mandela'yı serbest bırakmıştı... Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti

#Güney Afrika#Frederik Willem De Klerk#Nelson Mandela
Nelson Mandelayı serbest bırakmıştı... Güney Afrikada eski Cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son Cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten eskiCumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

FW de Klerk Vakfından yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde Cape Town'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten Klerk, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmıştı.

Nelson Mandelayı serbest bırakmıştı... Güney Afrikada eski Cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti

Nelson Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, ülkenin 1994'te kurulan ilk demokratik hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yürütmüştü.

Klerk'in son dönemlerinde tekrar apartheid dönemini savunması ve bu rejimin insanlığa karşı bir suç olduğunu reddetmesi, eleştirilere neden olmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Afrika#Frederik Willem De Klerk#Nelson Mandela

BAKMADAN GEÇME!

Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk