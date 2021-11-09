'Nefreti bırak geleceğe bak'

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakü’deki kutlamalara katıldı. Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Akar, ‘Can gardaşlar’ diyerek sözlerine başladı. ‘Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş’ şiirinden dizeler de okuyan Akar, özetle şu mesajları verdi: “Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, ‘Artık yeter’ diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır.

EN GÜZEL CEVAP

Bu, sadece Ermenistan’a karşı kazanılmış bir zafer de değildir. Bu zafer aynı zamanda yıllarca haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumanlara, sessiz kalanlara karşı da en güzel cevap olmuştur. Cenap Prezident Sayın İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek nesillere barışın miras bırakılması için son derece yapıcı bir yaklaşım sergilemiş; istikrara ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Ermenistan yetkililerinin de mevcut politikalarını bir kenara bırakıp ‘6’lı Platform’ önerimiz dahil bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Bu anlayışla üzerimize düşen tarihi sorumluluk gereği bölgemizde barış, huzur ve istikrar için gayret sarf etmeye devam edeceğiz.”