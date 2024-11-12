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Nefesini ver kanseri öğren

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Nefes#Kanser
Nefesini ver kanseri öğren
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

Çinli bilim insanları, insanın soluduğu havadaki izopren seviyesine göre akciğer kanserini tespit edebilen bir nanosensör geliştirdi.

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Araştırmacılar, keşfin hastalığın erken teşhisi için çok ucuz bir yöntem olarak erken teşhisi kolaylaştırmasıyla birçok hayatın kurtarılabileceğine inanıyor. Peki bu nasıl oluyor? Lipolitik kolesterol metabolizması adı verilen bir işlemde insan vücudu yağı parçaladığında, ‘izopren’ dışarı verilen hava ile salınıyor. İzopren seviyelerinde bir düşüş akciğer kanserinin varlığını gösterebiliyor. Çin’deki Zhejiang Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğindeki ekip, yenilikçi bir gaz sensörü malzemesi geliştirdi, bu sensör düşük izopren seviyesinde alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre akciğer kanserinden her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişi hayatını kaybediyor. Yeni tanı yöntemi ve erken teşhis sayesinde bu rakamın önemli ölçüde azaltılabileceği değerlendiriliyor.

 

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#Çin#Nefes#Kanser

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