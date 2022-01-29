Nedir bu Donbas meselesi

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Bölgenin başlıca geliri Doğu Avrupa’daki en zengin taş kömürü madenlerinden sağlanıyor. Coğrafya olarak Rusya’ya yakınlığı nedeniyle Rusya’nın demirdöküm sanayisine kömür tedarik ediyor.

Çarlık Rusya döneminden beri Donbas’ta ağırlıklı Rusların yaşadığı biliniyor. Buradaki madenlerde çalışan işçiler yüzde 70 oranında Rus kökenli. Bölgenin yerel nüfus dağılımında ise Ruslar, yerel halkın yüzde 50’lik bölümünü oluşturuyor.

2014’te Ukrayna’nın yeni yönetiminin Avrupa Birliği ile entegrasyonu devlet politikası ilan etmesiyle kömür gelirlerini kaybedeceğini düşünen Donbas, Kiev’e isyan bayrağı çekti. Donetsk ve ardından Lugansk bölgeleri bağımsızlık ilan ederek, Rusya yanlısı ayrılıkçı siyasi hareket başlattı.

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Günümüzde Rusya dahil hiçbir ülkenin bağımsızlıklarını tanımadığı Donetsk ile Lugansk ayrılıkçı cumhuriyetleri, Rusya’nın gönderdiği yardımlarla ayakta duruyor.

8 yıldan bu yana ayrılıkçıların, merkezi Kiev yönetimine direnmek için silahları nereden temin ettiği sır kalmaya devam ediyor. Ukrayna yönetimi, Rusya’ya doğrudan kara sınırıyla bağlanan Donbas’ta şu anda bile Rus silahı ve askerinin bulunduğunu savunuyor.