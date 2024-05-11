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Nedeni herkesi şoke etti: Yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı

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#Arjantin#Tren#Kaza
Nedeni herkesi şoke etti: Yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 13:25

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yolcu treninin park halindeki boş trene çarpması sonucu 90 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi.

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ten ülkenin kuzeyine giden yolcu treni başkentin Palermo semtindeki bir köprüde ilerlediği sırada park halindeki başka trene çarparak raydan çıktı.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirilirken 90 kişinin yaralandığı açıklandı.

KABLOLAR ÇALINDIĞI İÇİN SİNYALİZASYON DEVRE DIŞI KALDI

Yetkililer, bazı kabloların çalınması sonucu bu tür kazaları önlemeye yönelik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Nedeni herkesi şoke etti: Yolcu treni boş trene çarptı: 90 yaralı


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#Arjantin#Tren#Kaza

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