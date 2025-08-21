×
Neden yeniden çekiyorlar anlamıyorum

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 07:00

HOLLYWOOD yıldızı Sharon Stone (67), senarist Joe Eszterhas’ın Temel İçgüdü filmi için yeniden bir senaryo kaleme aldığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

ABD’de katıldığı bir televizyon programında konuşan Stone, 2006’da çekilen ve gişede büyük hayal kırıklığı yaratan devam filmini hatırlatarak, “Eğer bu da onun gibi olacaksa, neden yapıldığını hiç anlamıyorum. Hadi yapın, ama iyi şanslar” dedi. Ünlü oyuncu, canlandırdığı Catherine Tramell karakterine dönmesinin mantıklı olmadığını da belirterek, “Zaten emekli oldum, birkaç kez de öldüm. Ne yapacaksınız, bir daha mı öldüreceksiniz? Buyurun” ifadelerini kullandı. Yapım şirketi Amazon MGM’nin, 80 yaşındaki senarist Eszterhas’a yazım aşamasında 2 milyon dolar, film hayata geçerse 4 milyon dolar) ödeme yapacağı açıklanmıştı.

